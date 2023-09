Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à l'un des principaux commandants de l'entreprise militaire Wagner de prendre en charge les «unités de volontaires» qui combattent en Ukraine, signalant ainsi les efforts du Kremlin pour continuer à utiliser les mercenaires après la mort de leur chef, Evgeniy Prigojine.

Dans des remarques publiées par le Kremlin vendredi, M. Poutine déclare à Andrei Troshev que sa tâche consiste à «s'occuper de la formation d'unités de volontaires qui pourraient accomplir diverses tâches de combat, principalement dans la zone de l'opération militaire spéciale», un terme utilisé par le Kremlin pour désigner sa guerre en Ukraine.

Le vice-ministre de la Défense, Yunus-Bek Yevkurov, était également présent à la réunion jeudi en fin de journée, signe que les mercenaires de Wagner serviront probablement sous le commandement du ministère de la Défense. Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que M. Troshev travaillait désormais pour le ministère de la Défense et a renvoyé aux militaires les questions relatives à un éventuel retour de Wagner en Ukraine.

Les combattants de Wagner n'ont joué aucun rôle significatif sur le champ de bataille depuis qu'ils se sont retirés après avoir capturé la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, au cours de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

La réunion semble refléter le projet du Kremlin de redéployer certains mercenaires de Wagner sur la ligne de front en Ukraine, à la suite de leur brève mutinerie en juin et de la mort suspecte de Prigojine dans un accident d'avion le 23 août. L'armée privée, qui comptait autrefois des dizaines de milliers de soldats, est un atout précieux que le Kremlin souhaite exploiter.

La rébellion des 23 et 24 juin visait à évincer la direction du ministère russe de la Défense, accusée par M. Prigojine de mal gérer la guerre en Ukraine et d'essayer de placer Wagner sous son contrôle. Ses mercenaires ont pris le contrôle du quartier général militaire du sud de la Russie, à Rostov-sur-le-Don, puis se sont dirigés vers Moscou avant d'interrompre brusquement la mutinerie.

M. Poutine les a dénoncés comme des «traîtres», mais le Kremlin a rapidement négocié un accord mettant fin au soulèvement en échange d'une amnistie. Les mercenaires ont eu le choix entre se retirer du service, partir en Biélorussie ou signer de nouveaux contrats avec le ministère de la Défense.

En juillet, M. Poutine a révélé que, cinq jours après la mutinerie, il avait rencontré 35 commandants de Wagner, dont M. Prigojine, et leur avait proposé de continuer à servir sous les ordres de M. Troshev, surnommé «cheveux gris», mais M. Prigojine avait alors refusé l'offre.

M. Troshev est un officier militaire à la retraite qui a joué un rôle de premier plan dans Wagner depuis sa création en 2014 et a fait face à des sanctions de l'Union européenne pour son rôle en Syrie en tant que directeur exécutif du groupe.

Les mercenaires de Wagner ont joué un rôle clé dans la guerre menée par Moscou en Ukraine, en étant le fer de lance de la capture de Bakhmout en mai après des mois de combats acharnés. Les troupes de Kyiv tentent à présent de reprendre Bakhmout dans le cadre de leur contre-offensive estivale, qui a permis de reconquérir lentement certains territoires, mais qui est désormais confrontée à la perspective d'un temps humide et froid susceptible de retarder encore les progrès.