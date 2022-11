Un seul billet vendu en Californie a remporté le gros lot sans précédent de 2,04 milliards $ US de la loterie Powerball.

La combinaison gagnante tirée à Tallahassee, en Floride, est le 10, 33, 41, 47 et 56 pour les boules blanches, et le 10 pour la Powerball rouge.



Le tirage devait tout d’abord avoir lieu lundi soir. La Multi-State Lottery Association a toutefois été contrainte de le reporter à mardi matin en raison de problèmes techniques. On estimait lundi soir que le gros lot serait de 1,9 milliard $ US, mais la bourse atteignait plutôt 2,04 milliards $ US mardi matin.

Le gros lot surpasse de près de 400 millions $ US le record précédent. Seulement quatre gros lots ont été supérieurs à 1 milliard $ US, mais aucun ne s’est jamais approché du montant en jeu mardi.

Le gros lot original était de 20 millions $ US au début du mois d’août. Trois mois de tirages sans gagnant l’avaient gonflé à plus de 2 milliards $ US.

Le gagnant de mardi pourra choisir de recevoir le montant total réparti sur 29 ans. La vaste majorité des gagnants choisissent plutôt le montant forfaitaire, qui serait d’environ 929 millions $ US dans ce cas-ci.

Un billet a une chance sur 292,2 millions de l’emporter, ce qui explique pourquoi 40 tirages ont été effectués sans faire de gagnant jusqu’à présent.

Quarante-cinq États américains participent à la loterie Powerball, en plus de Washington D.C., de Porto Rico et des îles Vierges américaines.