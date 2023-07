Le billet gagnant du gros lot de 1,08 milliard de dollars américains de la loterie du Powerball. a été vendu en Californie.

Les numéros gagnants du tirage de mercredi soir étaient: les boules blanches 7, 10, 11, 13, 24 et la boule rouge Powerball 24. La Loterie de Californie a annoncé sur Twitter que le billet gagnant avait été vendu à Los Angeles, à Las Palmitas Mini Market.

The Golden State luck was in full force as California also sold SEVEN additional tickets that matched 5 numbers missing just the Powerball, winning $448,750 each, in Hayward, La Puente, Los Angeles, Northridge, San Francisco, Santa Clara, and South Lake Tahoe. (2/3)