Des quantités significatives de précipitations sont prévues pour plusieurs régions du Québec mercredi avec le passage d'un système dépressionnaire qui provoquera aussi le déferlement de rafales de vent particulièrement puissantes.

Environnement Canada a transmis tard lundi soir des bulletins météorologiques spéciaux qui annoncent de la pluie pour les régions de Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie, des Laurentides, de la Mauricie et de la Beauce. Cette pluie sera accompagnée de vents forts du sud en journée qui pourraient souffler jusqu'à 90 kilomètres à l'heure en soirée.

La plupart des précipitations cesseront graduellement dans la soirée, mais les conditions venteuses persisteront jeudi.

Dans ces régions, les températures diurnes resteront au-dessus du point de congélation jusqu’à samedi.

Les secteurs de Québec et ceux situés près du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Saguenay et de l’est de la péninsule de la Gaspésie auront à compter de mercredi de la neige suivie par de la pluie alors qu'ailleurs, les précipitations seront en neige et seront accompagnées de vents modérés ou forts. Environnement Canada n’a pas encore précisé les quantités de neige attendues.

Dans la région de la Côte-Nord, les précipitations cesseront jeudi alors que les conditions venteuses persisteront jusqu'à vendredi. L’agence fédérale prévient que l'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.

Les régions de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Haute-Mauricie et du Bas-Saint-Laurent ne faisaient l’objet d’aucun bulletin météorologique spécial lundi soir.