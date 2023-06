Après la crise politique la plus sérieuse en Russie depuis des décennies, l'incertitude règne quant au sort de l'ancien allié de Poutine qui a dirigé une brève rébellion armée, de son groupe de mercenaires Wagner, et des deux chefs militaires avec lesquels il s'est opposé quant à la conduite de la guerre en Ukraine.



Il est également difficile de prévoir l'impact sur l'invasion qui dure depuis 16 mois, ainsi que l'avenir du président russe Vladimir Poutine, qui fait face au défi le plus sérieux de son autorité en plus de 20 ans de règne.

Un différend entre le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, et les plus hauts gradés militaires russes au milieu des combats en Ukraine a dégénéré en mutinerie, au cours de laquelle des combattants du groupe de mercenaires ont quitté le front en Ukraine pour s'emparer d'une ville du sud de la Russie et marcher apparemment sans opposition vers la capitale, avant de faire demi-tour après moins de 24 heures le samedi.

Le Kremlin a déclaré avoir conclu un accord selon lequel le chef des mercenaires se rendrait au Bélarus et bénéficierait d'une amnistie, ainsi que ses soldats. Cependant, lundi, les médias russes ont rapporté que l'enquête criminelle contre Prigozhin se poursuivait et que sa localisation était inconnue.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a fait sa première apparition publique depuis la rébellion qui exigeait son départ, en inspectant les troupes en Ukraine lundi dans une vidéo visant à projeter un sentiment d'ordre, tandis que les médias russes spéculaient sur le fait qu'il et d'autres hauts dirigeants militaires avaient perdu la confiance de Poutine et pourraient être remplacés.

Shoigu est apparu dans une vidéo diffusée par le ministère de la Défense, volant en hélicoptère puis assistant à une réunion avec des officiers militaires dans un quartier général en Ukraine. La vidéo a été largement diffusée dans les médias russes, y compris à la télévision contrôlée par l'État. Il n'était pas clair quand elle avait été filmée.

Le chef de l'état-major général, le général Valery Gerasimov, également une cible principale des critiques de Prigozhin, n'est pas apparu en public.

Quel sera le sort de Prigozhin?

Il n'était pas clair ce qui arriverait finalement à Prigozhin et à ses forces en vertu de l'accord conclu avec le Kremlin, négocié par le président biélorusse Alexander Loukachenko.

L'agence de presse d'État RIA Novosti a cité des sources anonymes du bureau du procureur général affirmant que l'affaire criminelle contre Prigozhin n'avait pas été close, malgré les déclarations antérieures du Kremlin. L'agence de presse Interfax a publié un rapport similaire.

Si l'affaire se poursuit, la présence de Prigozhin au Bélarus, un allié fidèle du Kremlin, offrirait peu de protection contre une arrestation et une extradition.

Prigozhin semblait détaché dans certaines des dernières images prises pendant la rébellion. Alors que le convoi de Wagner quittait la ville russe de Rostov-on-Don après sa brève occupation samedi, conduit par Prigozhin dans un SUV, quelqu'un lui a demandé comment il percevait le résultat de sa révolte, selon une vidéo ultérieurement publiée sur les réseaux sociaux russes.

«C'est normal, nous avons remonté le moral de tout le monde», a répondu le chef des mercenaires.

Avant de lancer la révolte, Prigozhin avait vivement critiqué Shoigu et le chef d'état-major de l'armée, Gerasimov, avec des insultes pleines de jurons pendant des mois, les attaquant pour ne pas avoir fourni suffisamment de munitions à ses troupes lors des combats pour la ville ukrainienne de Bakhmut, la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

La rupture entre Prigozhin et les plus hauts gradés militaires remonte à plusieurs années, jusqu'à l'intervention militaire russe en Syrie, où le groupe Wagner était également actif.

Poutine vs Prigozhin

Poutine est resté en retrait de la querelle, et Shoigu et Gerasimov sont restés silencieux, ce qui pourrait refléter l'incertitude quant au soutien de Poutine. Les observateurs ont déclaré que, en ne mettant pas fin à cette dispute, Poutine avait encouragé Prigozhin à augmenter considérablement les enjeux.

Alex Younger, ancien directeur du service de renseignement britannique MI6, a déclaré qu'il semblait que «ni l'un ni l'autre camp n'était en contrôle» pendant la rébellion.

Il a déclaré à la BBC que Prigozhin «n'avait pas de plan, il n'avait pas assez de personnes» pour réussir, tandis que Poutine semblait indécis, promettant d'abord d'écraser les rebelles puis concluant un accord.

«Tout le monde en sort affaibli», a déclaré Younger.

Les médias russes et les commentateurs ont spéculé que Poutine pourrait remplacer Shoigu, mais ont noté que Poutine, qui évite de prendre des décisions sous pression, attendrait probablement avant d'annoncer un remaniement.

Certains analystes ont vu la révolte de Prigozhin comme un acte désespéré pour sauver Wagner d'un démantèlement après une ordonnance exigeant que toutes les sociétés militaires privées signent des contrats avec le ministère russe de la Défense d'ici le 1er juillet.

Tatiana Stanovaya, analyste politique russe, a déclaré que la mutinerie de Prigozhin «n'était pas une tentative de prendre le pouvoir ou de s'emparer du Kremlin», mais un acte désespéré face à la rupture croissante avec la direction militaire russe.

«Prigozhin a été chassé de l'Ukraine et s'est retrouvé dans l'incapacité de maintenir Wagner comme il le faisait auparavant, tandis que l'appareil d'État se retournait contre lui», a-t-elle écrit dans un commentaire sur Twitter. «Pour couronner le tout, Poutine l'ignorait et soutenait publiquement ses adversaires les plus dangereux.»

Stanovaya a déclaré que bien que Prigozhin puisse sortir de cette crise en vie, il n'a pas d'avenir politique en Russie sous Poutine.

Une révolte planifiée ou non ?

Les États-Unis disposaient de renseignements selon lesquels Prigozhin avait renforcé ses forces près de la frontière avec la Russie depuis un certain temps, ce qui suggère que la révolte était planifiée à l'avance. Cela contredit les affirmations de Prigozhin selon lesquelles sa rébellion était une réponse à une attaque contre ses camps sur le terrain en Ukraine vendredi par l'armée russe, qui aurait tué un grand nombre de ses hommes. Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps.

Andrei Kartapolov, chef du comité des affaires de défense à la Chambre basse du Parlement russe, a déclaré que les députés étaient sur le point d'examiner un projet de loi réglementant les activités des sociétés militaires privées.

Dans des remarques publiées dimanche, Kartapolov a déclaré qu'il était logique de continuer à utiliser les troupes de Wagner, qualifiant la société de «l'unité la plus capable en Russie».

Il a souligné qu'il n'était pas clair si le groupe Wagner resterait en tant que société unique ou comment il serait appelé, indiquant que certaines troupes de Wagner pourraient se voir offrir des contrats avec le ministère de la Défense.

Il n'était pas encore clair quelles seraient les conséquences des fissures ouvertes par la rébellion de 24 heures sur la guerre en Ukraine, où les responsables occidentaux affirment que les troupes russes souffrent d'une faible moralité.

Cependant, cela a entraîné le retrait de certains des meilleurs combattants russes du champ de bataille : les troupes de Wagner, qui avaient montré leur efficacité en remportant la seule victoire terrestre du Kremlin en des mois, à Bakhmut, ainsi que les soldats tchétchènes envoyés pour les arrêter à l'approche de Moscou.

Le ministère de la Défense britannique a déclaré que l'Ukraine avait «gagné en élan» dans sa progression autour de Bakhmut, progressant au nord et au sud de la ville.

«Il y a peu de preuves que la Russie maintienne des réserves opérationnelles de forces terrestres importantes qui pourraient être utilisées pour se renforcer face aux multiples menaces auxquelles elle est confrontée dans des secteurs largement séparés», a-t-il déclaré dans une évaluation quotidienne de la guerre.

Discrétion chez les occidentaux

Le président américain Joe Biden et les dirigeants de plusieurs alliés européens de l'Ukraine ont discuté des événements en Russie au cours du week-end, mais les responsables occidentaux sont restés discrets dans leurs commentaires publics.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que «les événements du week-end sont une affaire interne russe».

À lire également : Jour 2 du sommet des pays nordiques consacré à l'accès de la Suède à l'OTAN

S'exprimant à Vilnius, en Lituanie, il a déclaré que la crise était «une nouvelle démonstration de l'erreur stratégique majeure que le président Poutine a commise avec son annexion illégale de la Crimée et la guerre contre l'Ukraine».

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, s'adressant aux journalistes avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE au Luxembourg, a déclaré que la révolte montrait que la guerre «fissure le système politique de la Russie».

«Le monstre que Poutine a créé avec Wagner, le monstre se retourne maintenant contre lui», a déclaré Borrell. «Le monstre agit contre son créateur.»