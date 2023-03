Des manchots royaux ont reçu des lentilles oculaires sur mesure lors d’une opération afin de retirer leurs cataractes. Il s’agirait d’une première mondiale afin d’améliorer la vue des oiseaux âgés, a rapporté un zoo de Singapour.

Selon CNN, des vétérinaires ont expliqué mardi par voie de communiqué que six manchots, dont trois de 20 ans et plus, ont subi une chirurgie de la cataracte il y a deux mois et que les vieux oiseaux se sont remis de l’opération à merveille. Les oiseaux proviennent du parc ornithologique de Jurong, à Singapour.



«Nous avons remarqué l’opacité de leurs yeux et leur difficulté à voir les choses devant eux», a raconté la vétérinaire Ellen Rasidi.

Les six manchots ont dû se tenir loin de l'eau à la suite de l’opération et les gardiens du zoo leur ont administré des gouttes oculaires deux fois par jour.

De son côté, l’ophtalmologiste vétérinaire ayant participé aux chirurgies, Gladys Boo, a affirmé que ces chirurgies marquent «une étape importante dans la médecine vétérinaire».

«En tant qu'espèce plus grande, les manchots royaux ont des yeux assez grands pour maintenir les lentilles personnalisées en place, nous avons donc décidé de poursuivre cette procédure mondiale pour améliorer encore leur vision au-delà de la simple suppression de la cataracte.»

À la suite des chirurgies, les gardiens de zoo et les vétérinaires du parc de Singapour disent avoir remarqué «une augmentation de la réactivité et des niveaux d'activité» chez les manchots.

«Il est agréable de les voir plus actifs. Les manchots royaux s'adaptent également bien aux nouvelles lentilles», a déclaré la Dre Rasidi.

Les manchots royaux sont la deuxième plus grande espèce de manchot après le manchot empereur. Ils peuvent peser jusqu'à 18 kilogrammes (40 lb) et atteindre jusqu'à un mètre de hauteur. Les manchots peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Même s’il ne s’agit pas d’une espèce en danger, les manchots royaux sont tout de même protégés par plusieurs lois sur la faune.