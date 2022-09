Charles III rendait lundi sa première visite au Parlemement en tant que roi. Pour l'occasion, le monarque était accompagné de la reine consort Camilla.

Charles III s'est adressé à la Chambre des lords et à la Chambre des communes (Chambre haute et Chambre basse) et il a reçu les condoléances du Parlement.

Members of both Houses of Parliament are meeting now in Westminster Hall for the Presentation of Addresses to His Majesty King Charles III.



Watch live https://t.co/fdWrbCWtZL