Le rapport Financement politique : bilan et perspectives 2022 révèle que plus de 28 M$ ont été versés aux différentes entités politiques provinciales l’année dernière.

C’est le parti au pouvoir, la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a amassé la plus grande part de financement public, avec 10 145 866 $. Le Parti libéral du Québec (PLQ), a de son côté cumulé 6 341 825 $, tandis que Québec solidaire complète le podium avec une somme de 5 104 932 $. Le Parti québécois (PQ) et le Parti conservateur du Québec (PCQ) ont pour leur part amassé respectivement 4 086 080 $ et 2 452 118 $.

À lire également :

Le financement public se décline en quatre différentes catégories : les allocations, les avances sur le remboursement des dépenses électorales, les revenus d’appariement et les frais d’audit et norme PCI-DDS.

Contributions d’électeurs

En 2022, alors que ce sont déroulées des élections générales provinciales, plus de 60 000 contributions à un parti politique ont été enregistrées, pour un montant total de 5 399 019 $. Le PQ a amassé 1 596 053 $, la CAQ, 1 376 334 $, QS, 915 773 $ et le PCQ, 706 810 $. Le Parti libéral a enregistré le plus petit montant, avec 624 824 $.

Il est à noter que le montant total des contributions provinciales pouvant être versées par des électeurs à des députés ou partis politiques au cours d’une même année ne peut dépasser 100 $. Cependant, en période électorale, les électeurs peuvent effectuer des contributions supplémentaires n’excédant pas 100 $, indique Élections Québec.