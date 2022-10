Un pourcentage record de 23 % de la population canadienne est issu de l’immigration, soit plus de 8,3 millions de personnes, indique mercredi Statistiques Canada, s’appuyant sur des données du dernier recensement.

Il s'agit de la plus forte proportion d'immigrants au Canada depuis la Confédération, surpassant le précédent sommet de 22,3 % atteint en 1921 et le plus élevé de tous les pays du G7.

Les immigrants pourraient représenter de 29,1 % à 34,0 % de la population du Canada d’ici 2041, selon les projections de l’Institution.

Statistique Canada explique qu’en raison du vieillissement de la population ainsi que la fécondité qui est «inférieure au niveau de renouvellement de la population», l’immigration est à ce jour le «principal moteur de la croissance démographique au pays.»

Ainsi, de 2016 à 2021, les immigrants «représentaient les quatre cinquièmes» de la croissance de la population active. On estime à un peu plus de 1,3 million les nouveaux immigrants qui se sont établis de façon permanente au Canada pour la même période.

L’agence gouvernementale souligne que plus de la moitié de nouveaux arrivants reçus récemment sont issus de l’immigration économique. Statistique Canada estime que les nouveaux arrivants peuvent pallier la pénurie de main-d’œuvre «dans un certain nombre de secteurs et de régions à l’échelle du pays».

«Au cours des 50 dernières années, la part de nouveaux immigrants provenant d’Europe a toutefois diminué, alors que celle des nouveaux immigrants nés en Asie (y compris au Moyen-Orient) a augmenté», précise-t-on.

On indique que la part des personnes en provenance d’Afrique a augmenté. Ce sont toutefois les personnes asiatiques qui demeurent la «principale région de naissance des nouveaux immigrants.» La plus grande proportion de nouveaux immigrants arrive de l'Inde avec (18,3%), suivie des Philippines (11,4 %) et de la Chine (8,9 %).

La question de l’immigration a retenu l’attention lors de la dernière élection au Québec alors que le premier ministre François Legault a fait campagne sur son engagement de ne pas toucher au seuil de 50 000 nouveaux arrivants par année.

M. Legault avait évoqué la défense de la langue française pour justifier sa décision de ne pas augmenter le nombre de nouveaux arrivants.

Le lieutenant pour le Québec du gouvernement fédéral, Pablo Rodriguez, avait pour sa part estimé que Québec a «tous les outils» à sa disposition pour sélectionner davantage ses nouveaux arrivants et protéger le français.

À cet effet, 15,3 % des immigrants qui sont arrivés au Canada entre 2016 et 2021 se sont établis au Québec. Depuis 2006, ce sont les provinces de l’Atlantique qui ont accueilli de plus grandes parts d’immigrants récents au Canada.



Diversité dans les langues maternelles

L’augmentation des nouveaux arrivants dans les dernières années a contribué à la diversité linguistique au Canada alors qu’on recense pas moins de 450 langues maternelles différentes au Canada. «En 2021, 69,4 % des immigrants récents ont déclaré ne pas avoir le français ou l’anglais comme [...] première langue qu’ils ont apprise dans l’enfance et qu’ils comprennent encore, affirme-t-on.

Par ailleurs, 24,4 % des immigrants récents ont déclaré l'anglais comme langue maternelle alors que le pourcentage s'établis à 6,5% pour le Français. Statistique Canada révèle cependant que «la grande majorité (92,7 %) des plus de 1,3 million d'immigrants récents ont déclaré être en mesure de soutenir une conversation en français ou en anglais.»