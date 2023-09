Sept dirigeants canadiens de grandes entreprises manufacturières internationales telles que Nestlé et Kraft Heinz ont rencontré lundi le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, pour discuter d'un éventuel plan pour stabiliser les prix des aliments à l'épicerie.

Le directeur général de l'association Food, Health & Consumer Products of Canada (FHCP), Michael Graydon, les accompagnait et a qualifié la réunion qui s'est déroulée à Ottawa de «très bonne» et «très productive».

«Nous sommes vraiment dans la coopération et le soutien, la collaboration. (...) C'est une industrie qui doit s'aligner et travailler collectivement pour trouver les solutions», a-t-il assuré en sortant de la rencontre.

M. Graydon a affirmé que les manufacturiers veulent travailler avec les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement, comme les grandes chaînes de détail telles que Loblaw et Costco dont le ministre Champagne a rencontré les dirigeants une semaine plus tôt.

«Il y a un engagement de notre organisation et des manufacturiers présents aujourd'hui de travailler avec les détaillants», a poursuivi le directeur général de la FHCP, qui représente de nombreuses entreprises, dont celles qui étaient convoquées dans la capitale fédérale lundi.

La rencontre réunissait à la même table les grands patrons de McCain, Unilever, Nestlé, Lactalis, Lassonde, Kraft Heinz et Smucker Foods, a précisé le bureau de M. Champagne.

Tous les dirigeants ont esquivé les journalistes qui les attendaient à leur sortie de réunion, seul M. Graydon ayant accepté de répondre à quelques questions en leur nom.

Il y a près de deux semaines, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé qu'il donnait aux PDG des cinq plus grandes chaînes de supermarchés jusqu'à l'Action de grâce pour fournir leur plan visant à «stabiliser» les prix des aliments en épicerie. Les discussions incluent les manufacturiers qui se sont rendus à Ottawa lundi.

Si le fédéral juge la feuille de route fournie par chaque grand détaillant insuffisante, il menace d'intervenir, notamment par des mesures fiscales.

Questionné à savoir s'il considère que l'échéance de l'Action de grâce donne suffisamment de temps à l'industrie, M. Graydon a mentionné qu'il reste à voir jusqu'où les plans iront dans le détail.

«Nous allons devoir voir (...) le détail d'à quel point la complétude pourra être faite d'ici là, mais je pense que tout le monde travaille très fort pour atteindre cela», a-t-il soutenu.

Le ministre Champagne devrait se rendre disponible pour répondre aux questions des journalistes en mêlée de presse plus tard lundi.