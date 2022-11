Un problème informatique majeur a perturbé les activités des pharmacies Jean Coutu et Brunet ce jeudi.

Vers 14h30, le service informatique était de retour et la situation se «stabilisait» à travers le réseau, selon Catherine Latendresse, cheffe des communications chez Jean Coutu et Brunet. «Les équipes en pharmacie travaillent très fort pour servir les patients dès que possible, mais doivent composer avec le retard que la situation a engendré», a ajouté Mme Latendresse.

Plus tôt jeudi, de nombreux clients à travers le Québec se sont butés à des portes closes et les commandes de médicaments n’ont pas pu être traitées en raison d’un bris informatique à la division pharmacies de Metro, propriétaire des deux chaînes de pharmacies. «Je n’ai jamais vu ça en 30 ans» nous a confié un pharmacien-propriétaire de Boucherville en Montérégie.

Les activités ont aussi été perturbées à l’entrepôt du Groupe situé à Varennes. «Non, ce n’est pas une attaque informatique» avait alors confirmé Mme Latendresse.

Jean Coutu comporte 420 établissements franchisés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, alors que Brunet exploite un réseau de 143 établissements pharmaceutiques sous les bannières Brunet, Brunet Plus, Brunet Clinique et Clini Plus.