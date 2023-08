Les parlementaires ont repris leurs travaux lundi concernant l'étude du projet de réforme du réseau de la santé déposé par le ministre Christian Dubé. Les oppositions réclament notamment des amendements afin de maintenir des contre-pouvoirs et d'assurer une plus grande transparence au sein de la future agence Santé Québec.

Le volumineux projet de Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace contient près de 1200 articles à étudier. De plus, le ministre a lui-même annoncé son intention de déposer quelque 150 amendements possiblement mardi matin.

Dans le camp des oppositions, on promet de collaborer et de travailler à améliorer le projet de loi. Or, on évoque de sérieux doutes quant à la capacité d'analyser et d'adopter tous les articles avant la fin de l'automne comme le souhaite le ministre.

En point de presse avant le début des discussions, lundi, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a décrit la future agence devant prendre en charge les opérations du réseau comme «une occasion pour le gouvernement de François Legault de se déresponsabiliser» en matière de soins de santé.

Il a aussi dit craindre que le gouvernement adopte sa loi sous bâillon. Une option que le ministre Christian Dubé n'a toujours pas totalement écartée.

En réponse à une question du député de Québec solidaire Vincent Marissal, le ministre s'est contenté d'affirmer que «ce n'est pas dans ses cartes» pour le moment. Il insiste toutefois sur le fait que les discussions devront cesser à un certain moment pour que les changements puissent ensuite s'appliquer sur le terrain.

Le porte-parole libéral en matière de santé, André Fortin, a fait part de quatre éléments essentiels sur lesquels des changements sont nécessaires, selon lui. Les libéraux veulent un maintien des contre-pouvoirs accordés aux conseils de médecins ainsi que la protection des comités d'usagers agissant eux aussi comme chiens de garde.

Il a ajouté qu'à ses yeux, le gouvernement n'avait toujours pas démontré la nécessité de créer une nouvelle société d'État en santé.

Le PLQ veut également plus de précisions dans la loi concernant l'indépendance des facultés de médecine et des fondations. Dans ce dernier cas, on veut s'assurer que les dons amassés soient investis selon la volonté des donateurs et non selon la volonté de Santé Québec.

Au Parti québécois, le porte-parole en matière de santé, Joël Arseneau, a réitéré sa volonté de travailler pour améliorer un projet de loi `hautement perfectible'. Il a déclaré que `les choses ne vont pas en s'améliorant' dans le réseau de la santé.

À son tour, il veut obtenir l'assurance que Santé Québec devra rendre des comptes à la population. Il souhaite notamment une plus grande transparence en ce qui concerne les contrats conclus entre le réseau public et des centres médicaux privés.