Un proxénète qui recrutait des adolescentes en leur promettant un emploi très payant pourrait avoir fait plusieurs jeunes victimes au Québec.



David Pellerin, 39 ans, originaire de St-Léon-le-Grand en Mauricie a été arrêté mardi à Longueuil en Montérégie. Il fait face à 8 chefs d'accusation de proxénétisme pour avoir amené une personne mineure à offrir des services sexuels moyennant une somme d'argent.

Les faits reprochés auraient été commis entre décembre 2022 et mai 2023 à Saint-Léon-le-Grand, Longueuil et Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue. L'accusé recrutait ses victimes via les réseaux sociaux en utilisant le pseudonyme Dave Plerin. Au moins deux adolescentes de 16 à 17 ans sont tombées dans le piège.

« Il est possible qu'il ait approché plusieurs autres adolescentes, de partout au Québec. Nous les invitons à nous contacter » précise l'agente Eloïse Cossette de la Sûreté du Québec. Toute personne qui aurait de l'information sur David Pellerin ou ses agissements est invitée à communiquer, en toute confidentialité, avec la Centrale de l'information criminelle au 1 800 659-4264.

L'enquête dans ce dossier est menée par l'Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme qui regroupe plusieurs de corps de police, incluant le Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, du Service de police de Laval, du Service de police de l'agglomération de Longueuil, du Service de police de la Ville de Gatineau, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec.