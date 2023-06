Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, est certain que le gouvernement du Québec s'accordera un délai dans sa stratégie de protection du caribou qu'il a promis de publier d'ici la fin du mois, mais se dit prêt à faire preuve de patience dans le contexte où la province est aux prises avec d'imposants incendies de forêt.

«Je pense qu’on peut comprendre et on peut accepter qu’il va y avoir des retards», a-t-il dit jeudi au cours d'un bref entretien avec La Presse Canadienne avant qu'il ne prenne part à la période des questions à la Chambre des communes.

M. Guilbeault a souligné que le Québec est «sur un pied d’alerte» puisque plus d'une centaine de brasiers sont en activité et plus de 13 000 personnes, évacuées. «C’est sûr qu’avec les feux de forêt il va y avoir des retards», a-t-il affirmé.

Le bureau du ministre québécois de l'Environnement, Benoit Charette, a été moins catégorique, selon ce qu'a rapporté Le Devoir en matinée.

«Il est trop tôt pour se prononcer. Pour l’instant, le dépôt est toujours prévu dans les prochaines semaines, mais nous évaluerons la situation lorsque toute l’information pertinente sera disponible», a-t-on indiqué dans une déclaration écrite fournie au quotidien.

Le Devoir a aussi signalé que le directeur de la conservation pour la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP-Québec), Pier-Olivier Boudreault, a remarqué que les incendies surviennent notamment dans des habitats importants pour le caribou. La SNAP-Québec s'oppose à tout report de la publication de la stratégie par le gouvernement québécois de François Legault.

Ottawa et Québec ont été à couteaux tirés, l'an dernier, quand le ministre Guilbeault a menacé d'intervenir par décret fédéral pour limiter le déclin de la population de caribous si le gouvernement Legault n'allait pas de l'avant rapidement avec un plan.

«Les choses vont beaucoup mieux et il y a une bonne collaboration», a soutenu jeudi M. Guilbeault. Il associe cette embellie au fait que M. Charette est responsable du dossier de la conservation depuis l'élection québécoise de l'automne dernier. Auparavant, le député Pierre Dufour avait cette responsabilité en tant que ministre des Forêts.

À VOIR | Protection des caribous et industrie forestière: la ministre Laforest refuse de s'engager sur un moratoire

«On travaille bien avec eux. Je lui parlais encore ce matin», a mentionné le ministre fédéral au sujet de M. Charette.

M. Guilbeault a précisé ne pas encore avoir vu la proposition que Québec promet de dévoiler bientôt, mais en avoir entendu parler plutôt négativement de la part de représentants de communautés autochtones.

«Plusieurs sont très peu satisfaits de ce qu’ils ont vu», a-t-il dit avoir retenu de conversations qu'il a eues mercredi. Il a néanmoins ajouté qu'il croit Québec, Ottawa et les peuples autochtones «capables» d'arriver à un terrain d'entente.

«On va se donner un peu plus de temps, mais il faut avoir ce plan-là. Moi, j’ai l’obligation légale de protéger l’habitat du caribou», a conclu le ministre.