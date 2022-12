Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de Sports, de Loisirs, de Plein air et de Saines habitudes de vie, Enrico Ciccone, a présenté un projet de loi visant à interdire les batailles dans les activités sportives auxquelles participent des personnes de moins de 18 ans, jeudi, à l'Assemblée nationale.

«Je mène un combat contre la violence dans les sports, principalement le hockey, depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, je poursuis ma croisade à l'Assemblée nationale. Au hockey, l'augmentation du temps de pénalité à la suite d'une bagarre, ce n'est plus suffisant. Ça prend un geste concret, une position ferme, c'est-à-dire, l'interdiction complète», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Le député de Marquette, qui a été lui-même victime plus d'une fois, estime que les bagarres n'ont plus leur place sur la glace, notamment avec ce que l'on sait sur les conséquences de ces bagarres, qui peuvent causer des commotions cérébrales.

«On continue de laisser nos jeunes de 15, 16 et 17 ans se tapocher quand on connaît l'impact des commotions cérébrales sur la santé. C'est absolument inacceptable. C'est la deuxième fois que je dépose ce projet de loi; j'espère que cette fois-ci sera la bonne et que la ministre acceptera de l'appeler pour permettre aux parlementaires de l'étudier et enfin l'adopter», a ajouté le député Ciccone.

Les événements tragiques à la suite de bagarre sont de plus en plus fréquents dans le milieu sportif. En novembre dernier, un joueur a attaqué un adversaire sans défense à coups de patin lors d’un match de hockey, aux États-Unis. Bien que le joueur n'aurait pas été sérieusement blessé, son père avait quand même porté plainte à la police.

Avec les informations d'Émeric Montminy pour Noovo Info