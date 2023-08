Le Parti québécois (PQ) a présenté jeudi à Québec son candidat en vue de l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon, Pascal Paradis. L’avocat de carrière s’est défendu d’avoir approché la Coalition avenir Québec (CAQ) pour devenir son candidat mais, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, lui, n’a pas hésité à accuser le premier ministre François Legault d’avoir menti dans le dossier.

M. Paradis a refusé de porter le même genre d’accusations en point de presse. «Moi, j’ai dit la vérité pour le début», a-t-il esquivé, affirmant qu’il n’avait pas non plus approché le PQ pour devenir candidat dans la circonscription laissée vacante par la députée caquiste Joëlle Boutin.



C’est là que Paul St-Pierre Plamondon est intervenu pour bonifier la réponse de son candidat à la question des médias.

«M. Paradis en est à son premier point de presse en politique, il est poli», a lancé le leader du PQ. «Vous me permettrez de répondre de façon plus directe à la question: M. Legault a menti. La CAQ a menti en laissant l’information aux médias que Pascal Paradis avait fait une démarche auprès de la CAQ et demandé plein de choses.»

«La CAQ a menti, point barre.» - Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

«PSPP» accuse même le parti de François Legault d’avoir coulé des échanges de courriels entre M. Paradis et la formation politique, dans lequels on peut lire les développements de l’organisation d’une éventuelle rencontre avec le chef de la CAQ.

François Legault a admis mercredi que son parti avait peut-être déclenché les discussions pour approcher Pascal Paradis, mais l’intérêt de l’avocat envers un saut en politique avec la CAQ était réel. Ce dernier l’a lui-même avoué jeudi, mais s’est défendu de faire preuve d’opportunisme. Le premier ministre a avancé que M. Paradis avait finalement laissé tomber la candidature de la CAQ parce qu’il ne pouvait se voir garantir un poste de ministre dans le futur.

Or, le bâtisseur d’Avocats sans frontières s’est blindé avec sa carrière de 20 ans dans des causes humanitaires, en défense des droits de la personne et en coopération internationale.

«J’étais directeur général d’Avocats sans frontières», a rappelé M. Paradis. «Je n’ai rien demandé à la CAQ. J’ai une vie de sacrifices, d’abnégation, de service à la population. J’en ai laissé, des opportunités.»

«Là, soudainement, j’aurais pris le téléphone pour aller me magasiner des avantages et des ministères à la CAQ? Non. La CAQ m’a contacté, m’a fait miroiter toutes sortes de choses. J’ai considéré cette offre. […] À la fin, j’ai refusé», a-t-il raconté.



Ceci dit, avant de «défendre ce gars-là bec et ongles» en vertu de son «intégrité sans faille» dans «une tentative de salir la réputation de quelqu’un qui est admirable», M. Plamondon a présenté le nouveau péquiste comme un «candidat de calibre ministériel» en ouverture de point de presse.

Voyez le compte-rendu de Mathieu Boivin dans la vidéo ci-dessous.

Recadrage de l'attention dans Jean-Talon

Le PQ espère que l’attention se recadrera rapidement sur les enjeux de la circonscription des quartiers de Ste-Foy et de Sillery. D’ailleurs Pascal Paradis a été appelé jeudi à défendre les appels répétés du PQ à la fermeture du chemin Roxham, où tentent de passer de façon illégale des migrants et réfugiés malgré les dangers.

Encore une fois, M. Paradis s’est servi de son expérience chez Avocats sans frontières pour répondre.

«Il y a des mesures qu’il faut prendre pour gérer le flot d’immigration», a-t-il statué. «Ça ne fonctionnait pas du tout. Ce ne sont pas des conditions dignes. Il faut arrêter de mettre en opposition la générosité et un accueil bien géré.»

Le chemin Roxham a été fermé officiellement en mars 2023.

Démission du président du conseil exécutif national du PQ

Le même jour, le PQ a annoncé la démission du président de son conseil exécutif national, Jocelyn Caron, qui part en invoquant des raisons personnelles.

Le PQ a rappelé dans un communiqué que M. Caron s’était retiré temporairement de ses fonctions pour des raisons de santé en mai dernier. Depuis, la vice-présidente Catherine Gentilcore assure l’intérim et continuera d’assumer ce rôle jusqu’au 30 octobre prochain, quand une nouvelle présidence sera élue.