Paul Saint-Pierre Plamondon offre toujours son appui à sa candidate de Laval-des-Rapides, Andréanne Fiola. Le chef du Parti québécois (PQ) a défendu Mme Fiola sur les réseaux sociaux après que le journal Le Courrier Laval a publié un article sur la participation de cette dernière à un film porno.

Selon l'information d'abord fournie par le Courrier Laval, Mme Fiola aparticipé à un film XXX mis en ligne en juin 2021 sur le site de Pornhub.com. À ce moment, elle faisait campagne en politique municipale avec l'équipe de Parti Laval, dans Laval-des-Rapides. C'est un citoyen qui a d'abord relayé cette information au journal.

Toujours selon le Courrier Laval, Mme Fiola aurait d'abord nié les faits pour ensuite affirmer ne pas avoir donné son accord pour la diffusion de cette vidéo. Elle aurait mis l'affaire entre les mains de son avocat.

La politicienne a finalement confirmé sa participation «à la production de contenus numériques explicites qui ont été diffusés sur plusieurs plateformes pour adultes».

«Ces actions étaient réalisées sans montrer mon visage afin de préserver mon anonymat», a-t-elle écrit dans une publication sur Facebook. «Bien que j'assume entièrement mes actions et mes choix, le contenu a été retiré à ma demande il y a un moment puisque je ne veux plus exposer ainsi mon intimité. Je suis désolée pour les conséquences sur mon entourage et je ne referais jamais ce type de choix.»

 

La réaction de son chef a précédé sa sortie.

«Je tiens à offrir mon appui entier à notre candidate dans Laval-des-Rapides, Andréanne Fiola», a réagi le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, après la publication de l'article, sans faire de lien direct entre sa candidate et le contenu dudit article. «C'est une femme engagée et brillante, qui sensibilise des centaines de milliers de personnes aux causes de l'indépendance et de l'environnement. Continue ton excellent travail Andréanne.»

Mais «PSPP» est allé plus loin: en marge d'une mêlée de presse sur l'annonce d'un investissement en éducation dans le cadre de sa campagne électorale, le chef péquiste a renforcé sa position.

«Que la personne qui n'a jamais consommé de pornographie ici dans la société jette la première pierre [à Mme Fiola]. À un moment donné, il y a des limites à l'hypocrisie.» - Paul Saint-Pierre Plamondon

Dans la vidéo, Mme Fiola serait aperçue arborant un masque, en compagnie de deux femmes et un homme. Les tatouages de la femme l'identifieraient.

Andréanne Fiola en est à sa troisième campagne électorale en poligique. Elle s’était présentée aux scrutin municipaux de 2017 et de 2021.



Un membre de l'opposition a salué la «classe» de Plamondon dans le dossier. Christopher Skeete, candidat caquiste dans Sainte-Rose, a dit trouver «désolant ce qui arrive à Mme Fiola».

«J’applaudis la classe de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui contraste avec son ancien chef au Parti Laval et l’actuel candidat du Parti libéral dans Sainte-Rose, Michel Trottier», a-t-il lancé sur Twitter.