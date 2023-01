À l'instar de Robert Bourassa, le premier ministre François Legault doit au moins être capable d'«exprimer les options du Québec, soit nommer la possibilité de l'indépendance du Québec».

C'est ce qu'a affirmé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon à la suite d'un entretien de plus d'une heure mardi avec son homologue caquiste, à son bureau de Montréal.

Il s'agissait de la quatrième et dernière rencontre d'une ronde d'entretiens du premier ministre avec les chefs des oppositions, dans le but d'entendre leurs revendications.

Bonne discussion avec @PaulPlamondon. Il m’a fait plusieurs propositions, entre autres sur le français, l’immigration, les taxes aux pétrolières et en santé sur le temps supplémentaire obligatoire et le recours aux agences privées. On va prendre le temps d’analyser tout ça. pic.twitter.com/h2xTt8UIIo