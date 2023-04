Le chef du Parti québécois (PQ), Paul Saint-Pierre Plamondon, souhaite être invité au balado Bonjour tout le monde du premier ministre du Québec François Legault afin d'avoir «une discussion franche» avec lui.

Le député de Camille-Laurin affirme avoir eu plusieurs échanges en chambre avec François Legault, notamment sur l'avenir du Québec dans le Canada et dans le monde, mais que trop souvent les discussions «restent en surface», entre autres «par manque de temps».

«PSPP» affirme par ailleurs sentir que le premier ministre Legault «détourne la grande majorité de ses questions» et croit qu'un passage à son balado pourrait faire avancer le début public de façon significative.

«Comme le premier ministre s’est dit ouvert à discuter de tout, je lui suggère une discussion franche, publique et ouverte à tous sur notre vision de l’avenir du Québec», a déclaré le chef péquiste dans un communiqué envoyé aux médias.

Paul Saint-Pierre Plamondon aimerait aborder plusieurs sujets avec François Legault, notamment le déclin de la langue française, l'avenir du fait français en Amérique, l'effritement du poids démographique et politique du Québec dans le Canada, les choix «irresponsables» du fédéral en matière d'environnement et «l'incapacité des instances fédérales à promouvoir et à défendre adéquatement la culture et le contenu québécois».

À lire également :

Le chef péquiste souhaiterait également que la classe politique québécoise puisse obtenir plus d'espace médiatique «pour débattre de fonds d'idées importantes».

«Le Parti québécois, à de nombreuses reprises, a proposé la mise en antenne de nouvelles émissions de débat, notamment via Télé-Québec, mais ce dossier n’avance pas», dit le chef péquiste.

«Je pense que ce nouveau balado du premier ministre pourrait être une belle occasion de permettre aux citoyens de s’informer et de comprendre nos réflexions respectives sur l’avenir de notre nation.» - Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ

Au moment d'écrire ces lignes, le Parti Québécois n'avait toujours pas reçu de réponse ou d'invitation de la part de l'équipe de François Legault concernant une éventuelle présence au balado Bonjour tout le monde. Le cabinet du premier ministre n'avait pas répondu non plus aux demandes de Noovo Info.

À propos du podcast Bonjour tout le monde

François Legault a lancé le premier épisode de son balado Bonjour tout le monde en mars dernier. Le premier ministre reçevait alors Régine Laurent, ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé et ancienne présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Le 5 avril dernier, François Legault s'est entretenu avec Lorraine Pintal, comédienne, réalisatrice télé, animatrice radio, metteuse en scène et directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde à Montréal.