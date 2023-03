Les députés de Québec solidaires (QS) ne participeront plus à aucune émission de QUB Radio «tant et aussi longtemps » que des excuses «complètes et publiques» ne seront pas formulées après que le chroniqueur Gilles Proulx ait tenu des propos «violents, haineux et dégradants» au micro de l’animateur Richard Martineau.

C’est ce qu’a fait savoir le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, jeudi. Dans une chronique diffusée chez QUB Radio le 10 mars dernier, M. Proulx a qualifié les députés solidaires de «bâtards» et de «cochonneries» en plus d’accuser les élus d’être des «menteurs» qui se livrent à de la «putasserie».

Dans une nouvelle chronique mise en ligne le 21 mars dernier, M. Proulx en rajoute sur Gabriel Nadeau-Dubois et mentionne au sujet des députés solidaires que l’on «devrait tous les achever, ces épais». Au moment d’écrire ces lignes, Noovo Info n’était pas en mesure d’indépendamment vérifier ces informations puisque la séquence n'était plus disponible sur le site web de QUB radio.

«Au nom de la grande famille solidaire, je demande à Gilles Proulx, Richard Martineau et QUB radio une rétractation complète et des excuses publiques», peut-on lire dans le message de M. Nadeau-Dubois.

M. Nadeau-Dubois écrit que Richard Martineau n'est jamais intervenu pour rectifier les propos de Gilles Proulx et soutient que «QUB Radio n'aurait jamais dû tolérer» de telles paroles.

QS affirme également examiner quels recours légaux s’offrent à eux.

«Nous sommes des êtres humains, nous avons des familles. Il y a des limites.» - Gabriel Nadeau-Dubois sur les propos de Gilles Proulx

Gilles Proulx se défend

Le chroniqueur Gilles Proulx a répondu au co-porte-parole de Québec solidaire via Twitter, ne présentant pas ses excuses et affirmant plutôt que ses propos ont été cités hors contexte.

«Je ne parlais pas de lui ou de son parti lorsque je disais "les Anglais ont raison, on devrait les achever une fois pour toute, ces épais." J'ironisais à propos de nous, les Québécois. Je suis désolé que vous ayez cru que je parlais de vous. Je vous invite à écouter ma chronique au complet.»

M. Proulx a terminé son message en affirmant qu'il est en droit de qualifier un parti «de menteurs et d'hypocrites quand [il] considère qu'il en est un».

Des députés «choqués»

Plus tôt jeudi, l'élu solidaire dans Rosemont, Vincent Marissal, a aussi dénoncé les propos «haineux et orduriers» tenus par Gilles Proulx. Ces discours n'ont «tout simplement pas sa place dans l’espace médiatique.»

J’ai rarement entendu un chroniqueur tenir des propos aussi orduriers et haineux que ceux-ci. Ça entre carrément dans la catégorie de l’intimidation et ça frôle même la menace. Ça n’a tout simplement pas sa place dans l’espace médiatique. @QubRadio https://t.co/s72eGsiP9J — Vincent Marissal (@vmarissal) March 23, 2023

La députée de Mercier, Ruba Ghazal, s'est dite «choquée» par la sortie de Gilles Proulx. «On peut ne pas être d’accord et débattre, mais ces propos haineux ne sont clairement pas une invitation au débat», a-t-elle fait savoir.

«Les hommes et les femmes qui s'engagent en politique ou qui prennent la parole publiquement sur un enjeu de société s'exposent à un climat hostile et même parfois sur les réseaux sociaux», a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois.

Des membres d'autres partis aussi outrés par les propos de Gilles Proulx

Les doléances de QS ont trouvé écho au sein des autres partis politiques, incluant la Coalition avenir Québec (CAQ), qui dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, et le Parti libéral du Québec (PLQ), l'opposition officielle.

«Je condamne vivement les propos de Gilles Proulx sur les députés de Québec solidaire. Cette haine n’a pas sa place. Tout le monde mérite le respect», a exprimé le premier ministre François Legault.

Je condamne vivement les propos de Gilles Proulx sur les députés de Québec solidaire. Cette haine n’a pas sa place. Tout le monde mérite le respect. https://t.co/eEhz6GsbJg — François Legault (@francoislegault) March 23, 2023

«De tout coeur avec les collègues de Québec solidaire. Ces propos sont totalement condamnables et n’ont pas leur place au Québec», a commenté à son tour le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, sur Twitter.

De tout coeur avec les collègues de @QuebecSolidaire. Ces propos sont totalement condamnables et n’ont pas leur place au Québec.



« Nous sommes des êtres humains, nous avons des familles. Il y a des limites. » @GNadeauDubois #polqc https://t.co/N75Xhl2Vx5 — Marc Tanguay (@marc_tanguay) March 23, 2023

Au moment d'écrire ces lignes, Noovo Info attendait la réaction de QUB radio.

Noovo Info rapportait en octobre dernier que trente et une personnes ont été arrêtées pendant la campagne électorale en lien avec des menaces contre des candidats.

La hausse des menaces avait amené le premier ministre sortant (au moment des faits) à établir une ligne d'urgence pour les candidats.

La députée libérale de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, avait notamment reçu des menaces de mort, et de nombreux candidats ont vu leurs pancartes électorales vandalisées.

Le local électoral du député de Marquette, Enrico Ciccone, avait aussi été vandalisé et cambriolé.

