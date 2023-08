À quelques semaines de la rentrée scolaire, Québec solidaire (QS) demande au gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de doubler le montant du supplément pour l’achat de fournitures scolaires.

La députée de Mercier et responsable de Québec solidaire en matière d'Éducation, Ruba Ghazal, estime qu’il faut aider les familles québécoises à faire face «à la hausse record des prix en pleine crise de l'inflation».



Dans un communiqué acheminé aux médias, Mme Ghazal affirme avoir obtenu le témoignage de plusieurs parents qui affirment que le montant de 115$ par enfant versé en juillet «n’est pas suffisant» pour se procurer toutes les fournitures scolaires inscrites sur la liste de leurs enfants.

«Les prix des fournitures scolaires ont augmenté de près de 25% dans les dernières années, mais l'aide du gouvernement n'a pas suivi. Cette rentrée scolaire 2023 est en voie d'être la plus coûteuse de l'histoire. La CAQ doit en faire plus pour soutenir financièrement les parents» , a déclaré Mme Ghazal.

Québec solidaire souhaite donc que soit versée, en septembre, une aide supplémentaire de 115$ par enfant de 4 à 16 ans pour tous les parents bénéficiaires de l’allocation familiale en juillet. QS croit que cette aide financière «aiderait concrètement le budget des parents d'environ 1,1 million d'enfants au Québec».

«Malheureusement, à cause de la forte hausse des prix, de plus en plus de familles de la classe moyenne sont contraintes d'aller frapper à la porte d'associations et celles-ci peinent à répondre à la demande grandissante. Ne pas augmenter l'aide aux familles en pleine crise de l'inflation, c'est les condamner à s'appauvrir pour envoyer leurs enfants à l'école. Ce n'est pas ça qu'on veut pour le Québec où l'éducation semble de moins en moins gratuite », a ajouté Mme Ghazal.

Celle-ci souligne par ailleurs la simplicité de l'initiative. «C'est une mesure simple: le montant est déjà donné, le mécanisme existe, on n'a pas besoin d'un décret. Il suffit juste d'augmenter le montant. J'espère qu'à force de marteler le message, le gouvernement entende l'appel des parents et que ça puisse soulager les parents», a-t-elle affirmé.



Flagrante hausse des prix

Au début du mois d'août, le propriétaire de la boutique Le Hamster, à Montréal, François Charbonneau confirmait à Noovo Info une hausse des prix de certains articles scolaires. Il citait alors en exemple un sac à dos de la marque Louis Garneau qui aurait connu une hausse de prix de 30% en deux ans, passant de 30$ à environ 40$. Les simples cahiers - de type Cahiers Canada - auraient connu pour leur part des augmentations de 50 à 60% selon le commerçant.

Évidemment, les parents ont généralement quelques astuces en tête pour économiser pour les achats de la rentrée, dont la fréquentation des magasins à bas prix, la course aux rabais et le fait de réutiliser des articles scolaires des années précédentes.

Il n'en reste pas moins que certains parents n'arrivent pas financièrement au moment de faire les achats de la rentrée scolaire pour leur enfant (leurs enfants). Par exemple, l'opération Sac à dos, qui consiste à distribuer gratuitement des sacs remplis aux enfants plus démunis, a dû élargir ses dons à l'extérieur de Montréal pour la première fois cette année. En 2023, on prévoit donner 7000 sacs.

Il existe dans à peu près toutes les régions du Québec des organismes qui viennent en aide aux parents pour la rentrée scolaire, par exemple, la Fondation maman Dion, la Fondation Christian Vachon, l'organisme Hop! La rentrée ou encore Jeunesse au soleil.





Une mesure des libéraux

Annoncé par le gouvernement libéral de Philippe Couillard à l'automne 2017, le Supplément pour l'achat de fournitures scolaires est envoyé automatiquement en juillet à tous les ménages bénéficiaires de l'Allocation famille qui comptent au moins un enfant à charge âgé entre 4 et 16 ans, et ce, peu importe leur revenu familial.

Son montant est indexé chaque année.



Dans le cas des gardes partagées, le montant est divisé à parts égales entre les deux parents.

Pendant la campagne électorale de 2022, le Parti libéral du Québec avait promis de faire passer le supplément à 215 $ par enfant s'il était porté au gouvernement.



Sur X (anciennement Twitter), la porte-parole en éducation pour le Parti libéral du Québec, Marwah Rizqy, a commenté avec sarcasme la demande de Québec solidaire en rappelant que l'enjeu n'était «pas si nouveau», suivi d'un émoji clin d'oeil.

En août 2022, un sondage réalisé par la firme Hellosafe auprès de 404 personnes indiquait que 73 % des parents répondants jugeaient le Supplément pour l'achat de fournitures scolaires, alors de 108 $, insuffisant.

Le budget moyen dépensé par enfant pour l'équiper en vue de la rentrée scolaire était alors de 171,10 $.

Avec des informations de La Presse canadienne