Québec solidaire a réitéré mardi sa demande visant la création d’un programme de régularisation des jeunes immigrants sans statut et de leurs familles par le gouvernement du Québec.

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le porte-parole solidaire en matière d’immigration, de francisation et d’intégration, Guillaume Cliche-Rivard, estiment qu’un tel programme pourrait régulariser le statut d’environ 10 000 personnes lors de sa première année d’opération.

Voyez le reportage de Simon Bourassa sur ce sujet dans la vidéo de cet article.

Québec solidaire affirme que plusieurs familles au Québec ont un statut précaire – c’est-à-dire que les membres de cette famille n’ont pas un statut de réfugié ou une résidence permanente – et qu’elles sont sous la menace d’une expulsion imminente.

«Ils attendent tous une lettre de déportation. Leur départ peut être forcé dans quelques jours, peut-être quelques semaines. Il est urgent de mettre un programme québécois en place», a affirmé Guillaume Cliche-Rivard.

En point de presse, les élus solidaires ont fait entendre des témoignages de jeunes «sans statut» dont celui d’un adolescent venu d’Inde. Il a affirmé, en français, que son futur «est ici au Canada». Il souhaite devenir policier. Un autre jeune a affirmé avoir quitté l’Inde avec ses parents «pour avoir une meilleure éducation». L’adolescent, qui souhaite devenir ingénieur, a affirmé vouloir «grandir ici, dans ce pays».

Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé en point de presse qu’il était «injuste» et «absurde» de laisser ces jeunes quitter le Québec.

«Injuste parce que ces jeunes ont rempli leur part du contrat, ils parlent français, ils vont à l’école, ils travaillent. Absurde, parce qu’en pleine pénurie de main-d’œuvre, nous avons besoin de gens-là au Québec. Au nom de quoi on se priverait de ces talents ?», a-t-il affirmé.

Québec solidaire plaide encore une fois pour que le Québec ait les pleins pouvoirs en matière d’immigration.

«Le gouvernement de François Legault peut agir pour garder ces gens au Québec. Nous avons besoin de ces gens, c’est une question de gros bon sens», a conclu M. Nadeau-Dubois.

En mars dernier, QS et le Centre des travailleuses et travailleurs immigrants (CTI) réclamaient que le gouvernement Legault mette en place un «programme de régularisation le plus large possible», qui « permettrait, entre autres, aux familles qui ont au moins un enfant d’avoir accès à un Certificat de sélection du Québec (CSQ), puis à la résidence permanente, par un programme commun avec le gouvernement fédéral ».

Questionné à ce sujet mardi, le premier ministre a indiqué qu'il était sensible à cette problématique, mais que celle-ci relevait davantage d'Ottawa. M. Legault a ajouté qu'il ne souhaitait pas que des personnes étant entrées illégalement au Québec soient priorisées à des gens ayant privilégié une entrée régulière.

Avec des informations d'Émile Bérubé-Lupien, Noovo Info.