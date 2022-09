La plateforme électorale de Québec solidaire (QS) est désormais disponible en sept langues autochtones.

Le parti en a fait l'annonce lundi. Il s'agit d'une première pour une formation politique au Québec, d'après QS.

Une première dans l’histoire du Québec: un parti politique rend disponibles ses engagements électoraux en langues autochtones.



C’est une façon pour nous de montrer comment QS pourrait aller encore plus loin dans la réconciliation avec les peuples autochtones. 🧡#polqc pic.twitter.com/Iksq3Dvj6y — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) September 19, 2022

La traduction des engagements électoraux est «un pas supplémentaire» de Québec solidaire pour la préservation des langues et cultures autochtones, estime la co-porte-parole du parti, Manon Massé.

«C'est aussi une façon pour nous de démontrer clairement notre engagement à impliquer les personnes autochtones dans la vie démocratique québécoise et qu'avec Québec solidaire, les choses vont changer dans nos relations avec les Premiers Peuples », a-t-elle affirmé dans un communiqué.

DOSSIER | Élections Québec 2022

En plus du français et de l'anglais, les promesses du parti peuvent être consultées en abénakis, en anichinabé, en atikamekw, en cri, en innu-aimun, en inuktitut et en mohawk.