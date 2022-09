Québec solidaire veut ajouter deux sorties culturelles à l’agenda des élèves du primaire et du secondaire.



Le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en a fait l’annonce, mardi, à Rouyn-Noranda, accompagné de la candidate dans Rouyn-Noranda--Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

DOSSIER | Élections Québec 2022

La mesure représente une dépense de 40 millions $ annuellement. C’est une valeur d’environ 40 $ par enfant ou 20 $ par sortie.

La formation de gauche a déjà promis en cours de campagne des billets pour assister à des évènements culturels d’une valeur de 200 $ pour les immigrants afin de leur faire découvrir la culture québécoise.

M. Nadeau-Dubois estime que l’exposition à la culture est un facteur de réussite scolaire.

«On le sait, plus les élèves sont en contact avec la culture, plus les élèves ont l’occasion de pratiquer les arts, moins ils décrochent, plus ils poursuivent leurs études après le secondaire», affirme-t-il dans un communiqué.

Fonderie Horne

QS a réitéré son engagement de forcer la Fonderie Horne à se conformer à la norme québécoise dans un délai de quatre ans. Le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, assure que les travailleurs de l'usine ne verront pas leur gagne-pain mis à risque, lors d'une visite à Rouyn-Noranda.

Un gouvernement solidaire forcerait l'entreprise détenue par la multinationale Glencore à se conformer à la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube d'air (ng/m3) pour les émissions d'arsenic d'ici quatre ans.

En comparaison, Québec exige que la cible de 15 ng/m3 soit atteinte d'ici 2027. L'échéance pour atteindre les 3 ng/m3 n'a pas été définie.

«Le pire scénario qui pourrait arriver, c'est un ralentissement temporaire des activités de la fonderie, répond M. Nadeau-Dubois. Si ça arrive, il n'y aura aucune perte d'emplois et aucune perte de revenus pour les travailleurs.»

Il a exclu la possibilité que la Fonderie Horne décide de cesser ses activités, entraînant des pertes d'emplois. «S'il faut compenser financièrement les travailleurs pour un ralentissement temporaire des activités, on va le faire. Je vous le dis, moi, je suis convaincu que ça n'arrivera pas parce que la Fonderie Horne, c'est une opération rentable. Glencore est une entreprise rentable. Ils ont les moyens de respecter la norme québécoise.»

Des propositions fiscales impopulaires?

Questionné sur le sujet, M. Nadeau-Dubois affirme que ses propositions fiscales pour aller chercher plus de revenus dans la poche des particuliers mieux nantis ne représentent pas un frein pour la campagne. Lors d'une assemblée citoyenne à Rouyn-Noranda la veille, une militante a dit au chef qu'elle recevait de la rétroaction négative à ce sujet.

M. Nadeau-Dubois affirme que le front commun des partis sur `les taxes orange' n'a pas d'effet négatif sur la campagne, même s'«il est normal» que les citoyens se posent des questions sur différents éléments des programmes.

«On n'en entend pas plus parler plus que d'autres propositions qu'on a faites. Ce dont on entend surtout parler sur le terrain, c'est d'environnement, de changements climatiques. Non, il n'y a pas d'effets perceptibles.»

M. Nadeau-Dubois a répété que la classe moyenne n'est pas touchée, car «elle n'a pas des millions de mis de côté». «Je pense que les gens qui ont des millions de dollars de mis de côté peuvent contribuer davantage à la société québécoise.»