Québec solidaire (QS) s’est engagé jeudi à déposer un projet de loi visant à permettre les animaux domestiques dans tous les logements du Québec avant la fin de la session parlementaire.

En plus des députés solidaires de Sainte-Marie–Saint-Jacques et de Laurier-Dorion, Manon Massé et Andrés Fontecilla, la directrice générale de la SPCA de Montréal, Me Sophie Gaillard, était aussi présente lors de l’annonce.



«Permettre aux gens de garder leurs animaux de compagnie dans leur logement est une manière simple d'enlever un peu de pression aux locataires alors que la crise du logement fait rage», a insisté Mme Massé.

De son côté, M. Fontecilla a souligné qu’alors qu’il était déjà difficile de se trouver un logement à l’heure actuelle, ceux acceptant les animaux étaient d’autant plus rares, ce qui entraîne son lot de conséquences.

«Les gens n'ont pas le choix de les abandonner pour pouvoir se loger. C'est inacceptable que des milliers de Québécois et de Québécoises aient à faire ce choix-là alors que la solution est aussi simple.» - Andrés Fontecilla, député solidaire de Laurier-Dorion

La SPCA se dit quant à elle inquiète de la situation. «La difficulté à trouver un tel logement est un des principaux motifs d'abandon d'animaux en refuge», a indiqué Me Gaillard, ajoutant que près d'un animal par jour est abandonné à la SPCA de Montréal pour cause de déménagement au courant de l'année.

En réaction, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) s'est dite surprise de l'annonce de Québec solidaire dans un contexte de pénurie de logements. Son porte-parole Marc-André Plante a déploré que la formation politique «priorise l'enjeu législatif des animaux» par rapport au manque criant d'unités de logements pour accueillir tous les locataires en quête d'un toit.

La France et l’Ontario se sont déjà dotés de politiques légiférant le droit d’habiter avec des animaux depuis plusieurs décennies.

Rappelons qu’en juin 2022, une pétition de la SPCA demandant d'interdire les clauses de baux résidentiels contre les animaux de compagnie avait été déposée par QS à l’Assemblée nationale avait récolté 33 000 signatures. Cependant, cette initiative était «morte au feuilleton» dans la foulée des élections provinciales du 3 octobre.

Avec de l'information de La Presse canadienne.