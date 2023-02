Québec solidaire (QS) demande au gouvernement du Québec de construire plus de résidences étudiantes afin de lutter contre la pénurie de logements abordables sur le marché locatif privé.

Le responsable du parti d’opposition en matière de Logement, Andrés Fontecilla, constate que la crise du logement frappe fort les étudiants qui doivent bien souvent composer avec des revenus très modestes. Il observe qu’il y a de moins en moins de grands logements pour la colocation et de petits logements abordables, ce qui résulte en une difficulté pour les jeunes à se loger convenablement.

Le député de Laurier-Dorion, à Montréal, craint que des étudiants doivent mettre fin à leurs études ou soient affectés dans leur réussite scolaire et leur santé mentale. Il rappelle qu'actuellement, à peine 8 % de la population étudiante peut vivre en résidence et que 62 % des étudiants locataires gagnent moins de 20 000 $ par année.

Pour stimuler la construction, QS propose que l'exemption de taxes foncières accordée pour la construction des résidences universitaires soit élargie à toutes les résidences de tous les niveaux postsecondaires, incluant les cégeps. Selon Andrés Fontecilla, cette mesure faciliterait le développement rapide de logements étudiants, notamment en région.

Le député donne en exemple la situation des étudiants à Sherbrooke et à Saguenay.

Il note que les coûts du marché locatif privé ont explosé à Sherbrooke, là où il y a deux institutions collégiales et deux universités, et que le taux d'inoccupation est à son plus faible. Les résidences étudiantes sont en forte demande et il y a des listes d'attente.

M. Fontecilla signale que les institutions ont les mains liées parce qu'elles n'ont accès à aucun programme pour financer la construction de nouvelles résidences.

À Saguenay, les étudiants rapportent de nombreux cas d'insalubrité, de faux baux, de clauses abusives, de dépôts de garantie illégaux et de prix gonflés, selon ce que le député de QS affirme. Il ajoute que 27 % des étudiants universitaires à Saguenay gagnent moins de 10 000 $ par année.