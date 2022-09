Québec solidaire a réitéré son intention que plus d'immigrants s'installent en région de manière permanente. Le chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, renvoie toutefois la balle à un comité d'experts pour déterminer la capacité d'accueil du Québec.

À plus d'une reprise en campagne, M. Nadeau-Dubois a dit que cette cible s'établirait dans une fourchette entre 60 000 et 80 000 personnes par année pour l'ensemble du Québec. Le nombre précis reviendrait à un comité d'experts.

Présent à l'annonce, l'avocat spécialisé en immigration Guillaume Rivard-Cliche, qui est candidat dans Saint-Henri-Saint-Anne, n'a pas complètement fermé la porte à un seuil plus élevé que 80 000, si les experts le recommandaient. Il affirme toutefois que la fourchette de QS s'inspirerait du consensus des experts. «Voyons les rapports d'expertises, voyons les besoins. On a plus de 200 000 emplois disponibles, va falloir régler la question de la pénurie de la main-d'œuvre.»

M. Nadeau-Dubois a toutefois corrigé le tir après son candidat. «La position est claire, de 60 000 à 80 000, a-t-il dit lors d'une annonce, dimanche, à Chicoutimi. La fourchette à l'intérieur de laquelle, on est confortable. Puis ensuite, on donnera le mandat à un comité d'expert de trancher le chiffre exact.

La formation de gauche a annoncé son modèle en immigration qui comprend la création de Carrefours d'accueil en immigration dans chaque région, des investissements en francisation en milieu de travail et d'offrir aux immigrants un billet d'une valeur de 200$ pour découvrir la culture québécoise.

Plus d'immigrants en région

«Je pense qu'on est rendu-là, a déclaré M. Nadeau-Dubois. On mérite un gouvernement qui n'est pas mal à l'aise quand on parle d'immigration. Et ce gouvernement, c'est un gouvernement de Québec solidaire.»

Questionné sur la langue des spectacles admissibles, M. Nadeau-Dubois a dit que la majorité des spectacles seraient en français, mais que des spectacles en langue anglaise, par des artistes de la communauté historique anglophone du Québec, et en langues autochtones seraient aussi admissibles.