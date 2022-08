Les porte-paroles de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, ont présenté mercredi le premier volet de leur plan «Révolution transport à Québec» qui inclut des tramways, des Services rapides par bus (SRB) et la transformation d’autoroutes en boulevards urbains.

«Les gouvernements des 25 dernières années ont échoué à donner des choix écologiques de transport aux gens. Si les gens prennent autant leur voiture, ce n’est pas par choix, c’est par manque d’alternatives», affirme Gabriel Nadeau-Dubois précisant qu’il estime que l’avenir de la mobilité pour Québec «ce n’est pas le 3e lien».

Le plan de Québec solidaire comporte 10 projets, dont un dédié à la mobilité entre Québec et la Rive-Sud, nécessitant de nouveaux investissements estimés à 5,3 milliards de dollars.

J’ai entendu les préoccupations du maire Marchand hier, qui veut plus d’autonomie, lutter contre les changements climatiques, qui veut du logement social et surtout, qui désire améliorer la qualité de vie de ses concitoyens.



Québec solidaire sera au rendez-vous pour Québec. — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) August 31, 2022

Québec solidaire promet notamment un engagement ferme pour la réalisation de la première phase du tramway, un nouveau Service rapide par bus (SRB) du centre-ville de Lévis à l’ouest de Québec, en passant par le pont de Québec ainsi que deux lignes dans Québec (dans l’axe du boulevard Charest et vers le nord-ouest, passant par Vanier, Lebourgneuf et Neufchâtel).

QS s’engage aussi à faire l’ajout d’une connexion à l’aéroport en plus de transformer quatre segments d’autoroute en boulevards urbains (Dufferin-Montmorency sur les rives de la baie de Beauport, Laurentien à l’entrée de la basse-ville, Charest entre le quartier Saint-Sauveur et l’autoroute Robert-Bourassa et Robert-Bourassa à côté de l’Université, au sud de Quatre-Bourgeois).

Les autres promesses

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), s’il est élu, compte faire passer un pont à l’Est dans un tracé passant par l’Île d’Orléans et, accessoirement, espère par la même occasion cacher les lignes de transport électrique d’Hydro-Québec qui traversent le fleuve, dont les pylônes sont «laids» à son avis. Le pont serait en fait divisé en deux tronçons, un de chaque côté de l’île, sur lesquels se trouveraient deux ou trois voies pour les véhicules — mais le PCQ n’a pas encore tranché sur la quantité de voies à construire.

La cheffe du PLQ, Dominique Anglade, a notamment promis de rendre publiques les études sur le 3e lien et de lancer la Phase 2 du tramway de Québec dans le but de donner plus de possibilités aux citoyens en termes de transports en commun. Outre le projet de tramway, les libéraux disent vouloir déployer une stratégie de voies dynamiques sur le pont Pierre-Laporte, rendre la traverse Québec-Lévis gratuite pour tous et réaliser la Phase 4 de la Promenade Samuel-De Champlain vers Beauport.

En matière de transport, le Parti québécois (PQ) propose une «PasseClimat» à 365 $ par année — ou 1 $ par jour, comme le vend le parti — donnant accès à tous les services de transport en commun au Québec. La passe fournirait un accès illimité au transport local, métropolitain, régional et interurbain, via les autobus, le tramway, le métro, le REM, les trains de banlieue, les autocars et les traversiers. Le coût de cette promesse électorale: 150 millions $ sur une base annuelle.

