Le porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois propose de suspendre la taxe sur les produits et services (TVQ) sur des milliers de produits essentiels, s'il devient premier ministre.

Cette proposition électorale viser à contrer l'inflation et à soulager le portefeuille des Québécois.

«François Legault gère la crise de l’inflation, d’un chèque à l’autre, sans vision. Il n’a pas de plan structurant et prévisible pour aider les Québécois à traverser la crise maintenant», a dénoncé M. Nadeau-Dubois mardi lors d'un point de presse avec plusieurs candidats solidaires de Montréal.

On mérite mieux. On mérite un gouvernement qui s’attaque au coût de la vie à temps plein à partir du 4 octobre prochain.



« Avec QS, les factures vont baisser rapidement: on s’engage à donner un congé de TVQ à tout le monde sur des milliers de produits essentiels, jusqu’à temps que l’inflation se calme»,, a-t-il ajouté.

Cette mesure s’appliquerait à plusieurs dépenses essentielles comme la nourriture dans les épiceries et au restaurant, les vêtements, les médicaments en vente libre, les produits de soin corporel et les services de réparation. Celle-ci permettrait à une famille moyenne d’économiser environ 1100$ par année, affirme la formation politique.

«Cette année, à cause de l’inflation qui prend les familles à la gorge, le gouvernement va engranger plus de 600 millions de dollars en revenus de TVQ de plus que prévu. C’est beaucoup d’argent. Je ne pense pas qu’on devrait taxer des biens essentiels quand les gens ont de la misère à se les payer. Je pense qu’on doit redonner aux gens et qu’on doit le faire maintenant. La vie doit redevenir abordable au Québec. Les factures des Québécois doivent baisser», a poursuivi le porte-parole du parti, tout en rappelant que 9 Québécois sur 10 sont inquiets face à l’inflation.

On va détaxer :



Toute la nourriture qui ne l’est pas déjà en épicerie.

Les vêtements, dont ceux pour les enfants.

Les médicaments en vente libre et les produits de soins corporels.

Les services de réparation.

Les repas au restaurant.



Le candidat de QS dans Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, estime que cette mesure serait bénéfique pour les entrepreneurs en restauration et les clients.

«Actuellement, les restaurateurs et les travailleurs de la restauration ne sont pas heureux d'avoir des prix très élevés. Car ces prix élevés signifient une baisse de vente. Pour nombre d'entre eux ce congé de taxe va être une bénédiction et va leur permettre de faire plus de vente. Nous faisons d’une pierre deux coups: soutenir les gens et aider l’économie locale», a conclu M. Bouazzi.

QS prévoit un coût de 2 milliards de $ pour suspendre la TVQ lors de la première année du mandat, s'ils sont élus.

Le parti solidaire s'engage à garder cette mesure jusqu’à ce que l’inflation revient à son niveau normal soit 3% et à la retirer progressivement pour éviter les contre-coups.

La CAQ promet des montants supplémentaires

Lundi, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, avait annoncé des baisses d'impôt et l'envoi d'un nouveau chèque en décembre à 6,4 millions de Québécois pour faire face à l'inflation.

Mardi, il a expliqué le deuxième volet du «bouclier anti-inflation» en annonçant une aide qui sera versée aux aînés ayant un revenu modeste, allant jusqu'à 2000$ par année.