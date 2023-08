La zone tampon qui sera créée autour de la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda continue de susciter la confusion.

Annoncée en mars par le gouvernement Legault, elle est pratiquement demeurée lettre morte depuis.

C'est à tout le moins le cas pour ceux qui seront impactés, on parle ici des 200 familles établies près l'usine.

Sur le même sujet: la réaction initiale des citoyens

À lire aussi: une marche pour la qualité de l'air à Rouyn-Noranda



Ils devront, si le plan se concrétise, déménager vers un nouveau quartier.

Sauf qu'ils sont pour l'instant, dans le néant.

Du Comité des propriétaires de la zone tampon, Marie-Ève Duclos explique que les impactés ont des droits:

«Ce n'est pas notre décision à nous, propriétaires et locataires, on nous l'impose. Ce serait profondément injuste que cette relocalisation nous oblige à débourser de notre poche des montants. Un propriétaire avec une maison de trois chambres, deux salles de bain, un garage et un bel aménagement, il veut retrouver la même chose sans que ça lui coûte un sou.»

Le porte-parole des locataires, Marc-André Larose, parle de l'autorisation accordée à Glencore comme d'une marque d'insouciance:

«Si on ramène cette analogie-la aux limites de vitesse, ce qui est permis à Glencore en dépassement pour la première année, ça équivaut à circuler à 660 km/h dans une zone scolaire. C'est complètement irresponsable.»

Les différents propriétaires et locataires estiment que les gens impactés ne devraient pas avoir à débourser d'argent durant tout le processus de déménagement. Ils réclament aussi la création de logements sociaux abordables.

Glencore doit faire l'acquisition des terrains et des bâtiments, alors que le gouvernement va aider financièrement pour le reste, incluant la création d'un nouveau quartier.