Justin Bieber a annoncé vendredi avoir reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt, un type de paralysie faciale causée par le virus varicelle-zona.

Ce texte est une traduction de CTV News

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on pouvait voir la pop star canadienne de 28 ans lutter pour bouger le côté droit de son visage alors qu’il expliquait l’étendue de ses symptômes.

«C’est assez grave comme vous pouvez le voir», a-t-il déclaré, tout en expliquant pourquoi il a été contraint d’annuler deux concerts récents à Toronto.

Alors, qu'est-ce que le syndrome de Ramsay Hunt ?

Le virus varicelle-zona, qui cause également le zona et la varicelle, infecte généralement un nerf facial près de l’oreille interne, provoquant une faiblesse, une inflammation et parfois des douleurs dans les zones environnantes.

Selon un rapport publié dans le Canadian Medical Association Journal (CMAJ), le syndrome de Ramsay Hunt de type 2 a un taux d’incidence annuel de 3,2 à 4,2 cas pour 1000 personnes.

S’adressant à CTV News Channel vendredi, le médecin des urgences, le Dr Kashif Pirzada, a expliqué qu’il était «très inhabituel» qu’une personne de l’âge de Bieber reçoive ce diagnostic.

«Habituellement, cela affecte les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes âgées, a soutenu Pirzada. Cela peut être assez invalidant, ça peut faire changer votre voix, provoquer des vertiges, des étourdissements, des problèmes d’équilibre et des problèmes d’audition.»

Selon le CMAJ, le traitement efficace du virus est urgent. Si le traitement commence dans les trois jours suivants le diagnostic, la parésie ou la paralysie partielle se résorbe de 75 %. Si le traitement commence quatre à sept jours après le diagnostic, ou plus de huit jours, la parésie est résolue de 48 et 30 %, respectivement.

Le syndrome de Ramsay Hunt est le plus souvent traité avec des médicaments antiviraux et un rétablissement complet peut survenir en quelques semaines.

Dans les cas plus graves, certaines personnes ne retrouvent jamais le contrôle total de la partie affectée de leur visage. Cependant, la plupart des gens se rétablissent complètement, a dit Pirzada.

Pour sa part, Bieber est convaincu que son visage reviendra à la «normale» et a déclaré qu’il faisait actuellement des exercices et se reposait.

L’ancienne politicienne canadienne Olivia Chow a également reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt en 2013, ce qui lui a laissé des mouvements limités d’un côté de son visage.