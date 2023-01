Damar Hamlin se remettra-t-il de son arrêt cardiaque, survenue en plein match de la National Football League (NFL) lundi? Tout dépendra du temps que le demi de sûreté des Bills de Buffalo a passé en arrêt cardiaque, a déclaré un urgentologue américain à CNN.

«Chaque seconde compte», a insisté le Dr Anthony Cardillo. D’après le médecin, l’équipe assignée au traitement de l’athlète de 24 ans allait sans doute diminuer graduellement l’apport d’oxygène dans les 12 à 24 heures suivant l’événement pour déterminer si Hamlin peut respirer sans l’aide d’un respirateur artificiel.

Un arrêt cardiaque survient quand le cœur ne pompe soudainement plus de sang vers les organes. Le cœur de Hamlin a cessé de battre à la suite d’un plaqué de routine à l'endroit du receveur des Bengals de Cincinnati Tee Higgins. Hamlin s'est relevé, a semblé ajuster son protecteur facial avec sa main droite, puis est tombé à la renverse. Il est ensuite resté étendu au sol, immobile.

D’après le Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue et collaborateur pour Noovo Info, cette séquence est révélatrice d’une «probable commotion chordis» ou «commotion cardiaque».

«Une commotion chordis survient quand une grave arythmie interrompt la circulation, ce qui explique qu’après avoir fait deux ou trois pas, il s’effondre sans tonus et sans réaction apparente une fois au sol», a expliqué le Dr Vadeboncoeur dans une enfilade sur Twitter.

«Lorsque le cœur tombe dans une telle arythmie, le cerveau ne reçoit plus de sang, et ne peut rester conscient plus d’une dizaine de secondes, manquant d’oxygène pour poursuivre ses activités.» Le Dr Alain Vadeboncoeur

Le Dr Vadeboncoeur souligne que ce type d’arythmie «survient plus souvent si le cœur est déjà anormal».



«À cet âge, des causes génétiques parfois impossibles à soupçonner peuvent expliquer une telle vulnérabilité électrique du cœur. Mais un cœur normal peut aussi être touché, quoi que très rarement», dit-il.

1. Vous avez peut-être vu avec inquiétude la perte de conscience et l’arrêt cardiaque subit par Demar Hamlin, joueur de football. Des images difficiles à regarder, mais qui font partie du quotidien des intervenants en urgence. Pour lesquelles vous aussi, vous pouvez agir. pic.twitter.com/0ip9vKAM66 — Alain Vadeboncoeur (@Vadeboncoeur_Al) January 3, 2023

Hamlin se trouvait dans un état critique et avait été placé dans un coma artificiel, mardi matin.

Le demi de sûreté a été soigné sur le terrain par le personnel médical de l'équipe et indépendant ainsi que par des ambulanciers locaux, a indiqué la NFL. Il a ensuite été transporté en ambulance au centre médical de l'Université de Cincinnati.

L’ambulance était sur le terrain quatre minutes après l'effondrement de Hamlin, avec de nombreux joueurs en larmes, dont le demi de coin Tre'Davious White. Les quarts-arrière Josh Allen des Bills et Joe Burrow des Bengals se sont enlacés.

Hamlin s'est effondré à 20h55, et lorsqu'il a été évacué du terrain 16 minutes plus tard, les Bills se sont rassemblés pour prier. Cinq minutes après le départ de l'ambulance, le match a été suspendu, et les joueurs ont lentement quitté le terrain pour rejoindre leurs vestiaires.

L'uniforme de Hamlin a été coupé et le personnel médical semblait lui administrer les premiers soins. ESPN a rapporté lors de sa retransmission que Hamlin a également reçu de l'oxygène.

On ne savait pas quand ou si le match reprendrait alors que la NFL va entamer la dernière semaine d'activités de la saison régulière. L'issue de la rencontre aura des conséquences importantes sur les éliminatoires, le premier tour devant commencer le 14 janvier.

Hamlin, âgé de 24 ans, a été sélectionné au sixième tour par les Bills en 2021, a participé à 14 matchs en tant que recrue et est devenu un partant cette année après la blessure de Micah Hyde.

Avant la rencontre, Hamlin, qui mesure 6 pieds et pèse 200 livres, comptait 91 plaquages, dont 63 en solo, et un sac et demi.