Devez-vous obtenir un rendez-vous pour une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19? Oui, non, peut-être? Si oui, est-ce le moment idéal pour l'obtenir ? Le gouvernement du Québec tente de vous simplifier la vie avec la publication d'un arbre décisionel en lien avec la vaccination de la COVID-19.

Cet outil visuel vous permettra de faire le bon choix quant à la marche à suivre pour la ou les doses de rappel du vaccin vise à vous protéger contre la COVID-19.

Pour les 18 à 59 ans

Concernant la vaccination chez les 18 à 59 ans, si vous avez obtenu trois doses à ce jour, il n'est pas nécessaire d'obtenir une dose de rappel pour le moment. Si vous avez reçu deux doses ou moins du vaccin contre la COVID-19, et ce depuis moins de trois mois, vous devez attendre encore au moins trois mois avant d'obtenir une dose de rappel. Mais si vous avez reçu deux doses ou moins du vaccin contre le coronavirus, et ce depuis plus de trois mois, il est temps selon le ministère de la Santé d'aller chercher une dose de rappel.

Pour les 60 ans et plus

Si vous êtes âgé de 60 ans et plus et que vous avez reçu à ce jour quatre doses d'un vaccin contre la COVID-19, le ministère de la Santé estime que vous n'avez pas besoin d'une dose de rappel pour le moment. Si vous avez trois doses ou moins du vaccin contre le coronavirus, et ce depuis moins de trois mois, vous devez patienter encore au moins trois autres mois avant d'obtenir votre dose de rappel. Si vous avez reçu trois doses ou moins du vaccin contre la COVID-19, et ce depuis plus de trois mois, il est conseillé par les autorités de prendre rendez-vous sur CLIC Santé pour obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Personnes de 12 ans et plus dyalisées ou avec un système immunitaire affaibli

Si vous faites partie de ce groupe et que vous avez reçu cinq doses du vaccin contre la COVID-19, il n'est pas nécessaire de renouveller votre vaccin pour le moment selon le ministère de la Santé. Si vous avez reçu quatre ou doses ou moins du vaccin contre le coronavirus, et ce depûis moins de trois mois, le délai de trois mois supplémentaire s'applique. Si vous avez reçu quatre doses ou moins du vaccin, mais depuis plus de trois mois, il est recommandé d'obtenir votre dose de rappel.

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Québec la dose de rappel permet de maintenir une meilleure protection contre la COVID-19.