L’hiver est à nos portes. La preuve? Nous devons reculer l’heure dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022.

Les amoureux du dodo pourront se réjouir : ce changement d’heure vous permettra de paresser au lit une heure de plus puisqu'à 2h du matin le dimanche 6 novembre prochain, il sera finalement 1h.



Le bémol, le soleil se couchera plus tôt en soirée, donc nous allons perdre en clarté tous les soirs.

Petits trucs

Est-ce que le changement d’heure, une norme nord-américaine, vous pose problème chaque année? Si oui, sachez que le processus est simple : il faut avancer d’une heure le deuxième dimanche de mars et nous devons reculer d’une heure le premier dimanche de novembre.

Mêlé entre avance et recul ? Voici un petit truc : en mArs on Avance l’heure et en novembRE on Recule.

Sachez d’ailleurs que nos téléphones, ordinateurs, et autres trucs intelligents – dont certaines montres – font le changement d’heure de façon automatique. Il faut toutefois s’assurer de le faire soi-même pour les horloges «standard», notamment les cadrans réveille-matin, la cuisinière et le micro-ondes.

Et la santé?

Un autre point particulier à noter est celui de l’impact du changement d’heure sur certaines personnes. Selon plusieurs spécialistes du sommeil et de la santé, changer d’heure a des effets négatifs pouvant augmenter le manque de sommeil ce qui affecte aussi l’humeur et la concentration chez certaines personnes, particulièrement les jeunes enfants.

Il n’y a toutefois pas de truc miracle pour mieux faire face au changement d’heure. Selon différentes lectures sur le Web, on suggère aux gens qui se savent sensibles de s’organiser avant le jour J, notamment en se levant un peu plus tard chaque jour pour habituer leur corps à ce petit bouleversement.

