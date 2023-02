Les journées ont déjà commencé à s'allonger, et bientôt nous avancerons l'heure pour suivre l'heure d'été.

Les résidents des zones qui observent le changement d'heure devront avancer leur horloge d'une heure le deuxième dimanche de mars. En 2023, cela tombe le 12 mars, et le changement a lieu à 2h du matin. Cela signifie que nous devrons nous réveiller une heure plus tôt pour aller au travail.

Ce calendrier est la norme pour l'heure d'été en Amérique du Nord depuis 2007 et est réglementé par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le 5 novembre de cette année, le changement d'heure prendra fin et les résidents des zones concernées devront reculer leur horloge d'une heure, profitant ainsi d'une heure de sommeil supplémentaire.

Pourquoi perd-on une heure en mars au Canada?

L'heure d'été est déterminée par la législation provinciale et territoriale au Canada, mais des exceptions existent dans certaines municipalités. Perdre une heure en mars et la récupérer en novembre est une pratique visant à accommoder suffisamment de lumière du jour le soir en été et le matin en automne.

Selon l'Encyclopédie canadienne, le changement a été mis en place dans le pays en 1918, ainsi que dans certaines parties de l'Europe, «comme mesure pour augmenter la production pendant la Première Guerre mondiale». Il a été abandonné après la guerre, mais repris pendant la Seconde Guerre mondiale, selon l'encyclopédie en ligne.

Comment gérer le changement d'heure

Les experts affirment que le changement d'heure affecte tout le monde et peut entraîner de la dépression et même des problèmes cardiaques. Dans une entrevue accordée à The Associated Press en 2019, la Dre Phyllis Zee a déclaré que les changements d'heure perturbent les horaires de sommeil, un problème potentiel lorsque tant de personnes souffrent déjà de privation de sommeil.

Pour en combattre les effets, les experts suggèrent que les gens devraient envisager de suivre des conseils spécifiques lorsqu'ils avancent ou reculent leurs horloges en novembre et en mars. Selon Amy Deacon, fondatrice de Toronto Wellness Counselling, les gens peuvent se préparer au changement d'heure en dormant sept à huit heures chaque nuit, en nourrissant leur corps avec des aliments nutritifs et en faisant de l'exercice quotidien.

Pour combattre la dépression, elle recommande que les gens consultent un médecin ou recherchent une thérapie ou un counseling avant que des symptômes graves n'apparaissent. Organiser de petits événements ou avoir des projets à attendre est une autre technique qu'elle recommande pour les personnes qui souffrent de dépression liée à l'heure d'été.

Abolir le changement d'heure?

Alors que le changement bi-annuel d'heure est en place depuis des décennies dans une grande partie du Canada, tout le monde n'est pas satisfait de cette pratique.

En 2019, la Colombie-Britannique a adopté une loi pour rendre l'heure avancée permanente après que 93 % des résidents ont exprimé leur soutien à la proposition. Le projet de loi de l'Ontario de 2022 est similaire.

Parmi les arguments, il y a les impacts sur la santé que beaucoup ressentent deux fois par an en raison du changement. Cependant, les deux provinces ne mettront en œuvre cette politique que si les États et les provinces voisins sont d'accord. Certaines parties du Canada n'observent pas l'heure avancée, notamment le Yukon, la plupart de la Saskatchewan et le nord-ouest de la Colombie-Britannique, entre autres.