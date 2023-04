L'Inde dépassera la population de la Chine ce mois-ci. Ou peut-être en juillet. Ou peut-être est-ce déjà arrivé ?

Les démographes ne savent pas exactement quand l'Inde prendra le titre de nation la plus peuplée du monde, car ils s'appuient sur des estimations pour faire leur meilleure hypothèse. Mais ils savent que cela arrivera bientôt, si ce n'est déjà fait.

La Chine compte le plus grand nombre d'habitants au monde depuis au moins 1950, l'année où les données démographiques des Nations unies ont commencé. La Chine et l'Inde comptent toutes deux plus de 1,4 milliard d'habitants et, ensemble, elles représentent plus d'un tiers des 8 milliards d'êtres humains de la planète.

«En fait, il n'y a aucun moyen de savoir exactement quand l'Inde dépassera la Chine, a déclaré Bruno Schoumaker, démographe à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il y a une certaine incertitude, non seulement sur la population de l'Inde, mais aussi sur la population de la Chine.»

Quand ça se passera?

Les calculs mathématiques d'une série d'enquêtes, ainsi que les registres des naissances et des décès, prévoient que l'Inde dépassera la Chine vers la mi-avril. Mais les démographes préviennent qu'il faut prendre cela avec des pincettes puisque les chiffres sont flous et pourraient être révisés.

«C'est une approximation grossière, une estimation», a déclaré Patrick Gerland, chef de la section des estimations et projections démographiques à l'ONU à New York.

Il n'y a pas si longtemps, on ne s'attendait pas à ce que l'Inde devienne la plus peuplée avant la fin de cette décennie. Mais le calendrier a été accéléré par une baisse du taux de fécondité en Chine, les familles ayant moins d'enfants.

Comment cela est-il calculé?

Les démographes de la Division de la population des Nations unies font des estimations basées sur des projections à partir d'une grande variété de sources de données pour obtenir ce qu'ils pensent être les chiffres démographiques les plus récents. La dernière mise à jour des données utilisées pour ces calculs pour l'Inde et la Chine remonte à juillet 2022, a indiqué Sara Hertog, responsable des affaires de la population des Nations unies à New York.

Les démographes utilisent ensuite une technique statistique pour déduire quand la population de l'Inde aura dépassé celle de la Chine, selon Stuart Gietel-Basten, professeur à l'Université des sciences et technologies de Khalifa à Abu Dhabi.

«La réalité, bien sûr, est que ces estimations ne sont que cela, a déclaré M. Gietel-Basten. Mais au moins, elles sont basées sur une méthodologie relativement solide et cohérente.»

D'où viennent les chiffres?

Les chiffres des deux nations reposent sur des recensements, ou dénombrements, effectués tous les dix ans.

Le dernier recensement de la Chine a eu lieu en 2020. Les démographes ont utilisé les registres des naissances et des décès, ainsi que d'autres données administratives, pour calculer la croissance de la population depuis.

Le dernier recensement de l'Inde a eu lieu en 2011. Son recensement prévu pour 2021 a été reporté en raison de la COVID-19. Sans décompte par porte-à-porte depuis plus d'une décennie, les enquêtes par sondage ont comblé les lacunes pour aider les démographes et l'Inde elle-même à comprendre sa population, a expliqué Alok Vajpeyi de l'organisation non gouvernementale basée à New Delhi, Population Foundation of India.

L'une des enquêtes les plus importantes est le système d'enregistrement des échantillons, une enquête démographique à grande échelle de l'Inde qui recueille des données sur des éléments tels que les naissances, les décès, la fécondité, etc.

Andrea Wojnar, représentante du Fonds des Nations unies pour les activités en matière de population pour l'Inde, a fait savoir que l'agence était confiante dans les chiffres de l'enquête «parce qu'elle utilise une méthodologie très robuste».

Pourquoi l'Inde avance-t-elle?

La Chine a une population vieillissante avec une croissance stagnante même après que le gouvernement, il y a sept ans, se soit retiré d'une politique de l'enfant unique, et il y a à peine deux ans, a déclaré que les couples pouvaient avoir trois enfants.

L'Inde a une population beaucoup plus jeune, un taux de fécondité plus élevé et a connu une baisse de la mortalité infantile au cours des trois dernières décennies.

L'Inde a plus de bébés nés chaque année que dans tout autre pays, tandis que la Chine a rejoint de nombreux pays européens en ayant plus de décès que de naissances chaque année, a expliqué Dudley Poston Jr., professeur émérite de sociologie à la Texas A&M University.

Pourquoi est-ce important?

L'enjeu n'est pas seulement de se vanter de savoir quel est le pays le plus peuplé du monde – il y a des conséquences sociales et économiques. En Inde, cela se traduit par une augmentation de la main-d'œuvre et une croissance qui stimule l'activité économique. En Chine, cela signifie moins d'adultes en âge de travailler capables de subvenir aux besoins d'une population vieillissante.

Une fois qu'un pays atteint un faible niveau de fécondité, il est souvent difficile de récupérer la croissance démographique, même avec des changements dans la politique gouvernementale pour encourager davantage de naissances, a souligné Toshiko Kaneda, directeur technique de la recherche démographique au Population Reference Bureau (PRB) à Washington.

«Psychologiquement, ce sera difficile pour la Chine, surtout compte tenu de la rivalité dans d'autres domaines entre les deux pays, a soulevé Stuart Gietel-Basten. C'est un grand moment dans l'histoire de l'humanité que le relais passe à l'Inde.»

En collaboration avec Sibi Arasu, AP