«Ils sont complètement déments»; «elle ment, je l’ai prise au fait»; «tout ça, c’est vraiment fou».

Voici le genre de déclarations qu’ont fait en privé les vedettes de Fox News en référence aux allégations de fraudes électorales portées par Donald Trump et ses avocats, incluant l’ancien maire de New York Rudy Giuliani. Pourquoi alors avoir donné la parole à des gens qui avançaient de l’information non fondée? Pour l’argent.

Revenons pour un instant en novembre 2020, plus spécifiquement, le 3 novembre à 23 h 20. Le réseau conservateur Fox News est le premier à annoncer la victoire de Joe Biden en l’Arizona face à Donald Trump. Bien que cette annonce fût tout à fait véridique, elle a soulevé l’ire de Trump qui aurait même demandé que Fox se rétracte. Après cet «imper» qui a eu pour effet un divorce entre le réseau de Rupert Murdoch et l’ancien président. Au point où Trump, alors encore actif sur Twitter, demandait à ses supporters de délaisser Fox au profit de chaînes frôlant l’extrême droite comme Newsmax et One America News Network. L’effet a été quasi immédiat. Baisse des cotes d’écoute de la chaîne d’information numéro un aux États-Unis et ainsi, une baisse importante dans les profits.

Dominium vs Fox

La compagnie de machine électorale à voter, Dominium Voting Systems, a été traînée dans la boue par Fox News et les acolytes de Donald Trump en affirmant haut et fort que la compagnie avait produit frauduleusement des bulletins de vote en faveur de Joe Biden dans plusieurs États, dont l’Arizona.

Un stratagème qui aurait eu des ramifications avec les démocrates, le deep state, l’establishment et même le Venezuela! Aussi loufoques que pussent paraître les allégations, elles ont tout de même été répétées en boucle, que ce soit lors d’entrevues sur Fox ou de conférences de presse diffusées presque dans leur entièreté.

Rappelons-nous du célèbre point de presse au Four Season Total Landscaping (et non l’hôtel) avec la teinture de Rudy Giuliani qui coulait sur son front au même moment où des faits alternatifs étaient présentés au public. Après des dizaines de tentatives infructueuses de prouver qu’il y avait eu une fraude massive ayant fait perdre la présidence à Trump, les puristes du «trumpisme» ont continué de croire que la vérité avait été étouffée.

Ils ont bu le Kool-Aid de certains médias et certains d’entre eux ont même participé à l’assaut du Capitole de janvier 2021.

C’est dans ce contexte que la compagnie Dominium Voting Systems a décidé de poursuivre en diffamation le réseau Fox. En raison du procès qui a débuté, nous avons maintenant accès aux échanges (courriels, textos) entre les têtes dirigeantes, les producteurs ainsi que les têtes d’affiche du réseau Fox. Si je résume grossièrement: ils savaient tous que les fraudes étaient basées sur absolument rien, que les porteurs de cette théorie mentaient sans vergogne, mais de leur permettre de s’exprimer en ondes allait avoir un effet positif sur le portefeuille des actionnaires.

Un animateur est même allé jusqu’à demander que l’on congédie une journaliste «parce que la cote en bourse est en baisse» alors qu’elle venait de déboulonner une fausse information avancée par Trump. Un patron du bureau de Washington D.C a même qualifié la situation d’une «crise existentielle, du moins journalistique».

1er amendement

Fox se défend en affirmant qu’ils n’ont pas gavé de fausses informations leur public crédule, mais ont plutôt voulu présenter toutes les théories en vertu du droit presque tout puissant qu’est la liberté d’expression.

C’est justement en raison de ce dernier élément qu’il est difficile d’imaginer que la compagnie technologique remporte sa bataille. Les médias sont très bien protégés des cas de diffamations. Les exceptions sont s’il est prouvé, hors de tout doute, qu’il y avait une intention malicieuse de nuire à la réputation d’autrui. Le tout repose sur une décision de la Cour suprême datant de 1964.

Est-ce que des affirmations consciemment mensongères avancées par les stars d’un réseau dit d’information, aux heures de grandes écoutes, à des millions de téléspectateurs, seront suffisantes pour faire gagner la poursuite de 1,6 milliard de $ à Dominium? C’est à suivre dans les prochaines semaines.

Si Fox News perd, ce sera un fort message à toutes les entreprises médiatiques américaines pour qui le profit reste, très souvent, la priorité avant d’informer le public.