C’est l’été: il fait beau et il fait chaud. La chaleur est une température agréable jusqu’à temps que les météorologues mentionnent le phénomène de la canicule. Mais quand peut-on dire que nous sommes dans une période de canicule? Chaque année, le débat revient. Quelle est la définition exacte?

À ce jour, les experts ne s’entendent pas sur une définition finale, mais il est communément accepté qu’une canicule survient lorsqu’on observe trois jours consécutifs où il fait 30 degrés Celsius ou plus.

«LA canicule, c’est un terme très folklorique parce qu’on n’a pas de définition claire pour catégoriser les canicules, mais on s’entend que la croyance populaire […] c’est trois journées avec des températures maximales au-dessus de 30 degrés», a expliqué le météorologue chez Environnement Canada, Jean-Philipe Bégin.

Avertissement de chaleur

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour quelques régions du sud-ouest du Québec et de l’est de l’Ontario, mardi.

Les régions du Québec visées par l’avertissement sont celles de Montréal, Gatineau, Joliette et des Laurentides, jusqu’à Sainte-Agathe, au nord. En Ontario, des conditions semblables sont prévues pour les régions d’Ottawa, de Cornwall, d’Alexandria et de Hawkesbury.

À Montréal, le mercure devrait atteindre 28 degrés Celsius mardi, avec un humidex de 37. Mercredi, les valeurs d’humidex atteindront 40 ou plus et des risques d’orage seront possibles mardi et mercredi.

Environnement Canada rappelle qu’elle émet un avertissement de chaleur lorsque des conditions très chaudes ou humides peuvent présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.

Avec les informations de Marie-Pier Boucher, Noovo Info, et de la Presse canadienne.