La vie financière est une série de paiements. Elle est souvent froide et même frette. Les ados ont trop parfois une mauvaise perception du quotidien financier des adultes autour d’eux: le véritable coût de leur existence est couvert par leurs parents et par l’aide financière gouvernementale.

Quand l’ado arrive à la maison avec son 200$ de la dernière paie, il s’empresse parfois de l’engouffrer dans ses moindres désirs immédiats. Pourtant, dans quelque temps, il sera adulte. Il sera roi et maître de sa destinée financière avec plus ou moins d’aide parentale. La vie adulte, c’est quoi au fond? Une série de paiements. Même quand on pense avoir vu le bout, ça continue, il y a un autre bout, puis un autre et un autre. Tu vis encore chez tes parents? Alors, retiens ton souffle et regarde ça…



Tu marches sur une rue de Montréal et tu vois une maison ou un duplex bien moyen. Tu te dis que l’accès à ce type de propriété doit être possible avec un revenu de travail moyen. L’habitation n’a rien de luxueux ou d’opulent. Tu risques d’être surpris. Premièrement, juste l’assurer doit coûter 2500$ et plus par année. Ajoute les taxes foncières et scolaires, ça donne un autre total s’approchant du 6500$ à 7000$ par année.

En somme, avant même d’avoir mangé, dormi ou consommé de l’électricité, ton coût de possession de cet immeuble s’approche de 10 000$ avant même de parler de payer la banque. Par contre, n’oublie pas, à ce prix, tu as peut-être un locataire qui te marche sur la tête et c’est toi qui paies la grosse facture au rez-de-chaussée. Je répète, on n’a pas encore parlé du coût du prêt hypothécaire. Mais t’as un problème, ça va te prendre un 100 000$ de mise de fonds pour que le paiement soit minimalement logique et tu n’as pas la somme.

Pas grave, tu vas être plus raisonnable et opter pour un condo? Aucun problème, disons que tu trouves un condo «raisonnable» à 450 000$. Attends-toi à payer quelques centaines de dollars par mois en frais de condo. Si t’es chanceux et que t’as 50 000$ en mise de fonds au moment de l’achat et que tu négocies un prêt 5 ans fixe dans les meilleures conditions de crédit, tu pourrais t’en sortir avec un taux de 5,25% (ça, c’est au moment d’écrire cet article).

Voilà, t’es à près de 2500$ par mois de paiements avant les taxes, assurances et frais de condos.

Ça te déprime? C’est une fraction de ce qui t’attend. Il y aura les vêtements d’été, la veste de sauvetage, le restaurant occasionnel, l’épicerie, les broches du petit dernier, l’essence ou le coût de transport de ton choix, l’antihistaminique pour tes allergies, ta crème solaire, ton savon et le paiement de la dernière contravention de stationnement.

Tu veux boire un peu de vin? Une bouteille par semaine à 20$, ça va faire 1000$ et tu seras un buveur vraiment relaxe. Ça te prendra de l’électricité, un cellulaire (et tes parents ne te refileront plus le leur…), un fournisseur de service pour ton Internet. Pis dans tout ça, ça te prendra des produits cosmétiques, des vêtements et une paire de bottes pour l’hiver.

Puis, on te parlera de frais bancaires, d’assurance invalidité, assurance vie, assurance maladie grave, etc. Ton employeur te prendra aussi des charges sociales et des contributions aux régimes collectifs à la source. Si t’es travailleur autonome, tu paieras deux fois la cotisation au RRQ.

Et à ce moment, tu n’as pas encore eu de plaisir, t’as pas encore payé la tournée à tes amis, pas encore été faire du kayak, ni payé un cocktail à 14$ dans un restaurant. Alors, les derniers Air Jordan à ce moment seront loiinnnnnnnnnn dans ta liste de priorités. Quoi? Tu veux un chien d’élevage vacciné, nourri et entretenu? Un promeneur avec ça? Puis ton voyage annuel en Italie ou à Punta Chose?

Ici, on oublie que tu feras parfois des cadeaux, tu voudras une guitare ou une paire de skis et t’auras comme objectifs d’épargner au moins 10% à 20% de ton revenu brut.

Brut? Oui, le revenu avant les impôts. Les impôts? Disons que tu aspires à gagner 75 000$ par année après quelques années de travail, voici le portrait approximatif de ton imposition. Près de 18 000$ pour la société.

Et si tu as de l’ambition financière, voici la réalité si tu augmentes ton revenu: en somme, entre 53 359$ et 98 540$, chaque 100$ de plus en revenu te coûteront 36,12$ en impôts.

Autrement dit, tu auras 63,88$ pour toi pour chaque nouveau 100$ gagnés. Ça, c’est moins de 64%, de quoi donner le vertige sur ton bulletin, n’est-ce pas? Pire encore, pour les produits et services taxables, tu paieras aussi 14,975% en TPS et TVQ.

Le but de ce texte n’est pas de te déprimer ou de te décourager. Mais quand tu demanderas un autre 50$ à tes parents, pense à tout ça.