Hockey Québec entend bien étudier les éléments présents dans le rapport préliminaire de l’ancien juge Thomas Cromwell, responsable de faire la révision complète de la gouvernance de Hockey Canada.

C’est ce qu’a mentionné le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, qui s’exprimait publiquement pour la première fois depuis que son organisation a désavoué Hockey Canada et a pris la décision de retenir les fonds destinés à l’organisme national.

«On a pris connaissance du rapport dans les dernières heures. On va avoir des rencontres dans les prochains jours pour s’assurer qu’on épluche bien les éléments qui étaient problématiques. Ça va être intéressant de voir ce qui est là-dedans», a fait savoir M. Thibault en marge d’une annonce sur le nouveau partenariat avec Chevrolet qui chapeautera les Championnats provinciaux de hockey jusqu’en 2025.

Rappelons qu’en réponse à la gestion de la fédération quant au scandale sexuel dans lequel il est embourbé depuis six mois, Hockey Québec a décidé de ne pas verser la somme de 3$ par inscription habituellement remise à Hockey Canada. Cette somme sera plutôt conservée dans les coffres de l’organisme provincial jusqu’à ce que des changements soient apportés à la gouvernance de l’organisme fédéral.

Même son de cloche chez Claude Fortin, président de Hockey Québec, qui affirme qu'un «bon ménage dans la bâtisse» doit être fait.

«Dans le rapport, ils recommandent une transition, un comité restreint, à remettre des barres solides sur la gouvernance de Hockey Canada. Je suis favorable à cette position-là», a-t-il fait savoir.

Thilbault chez Hockey Québec pour y rester

L’ex-gardien de but affirme ne pas avoir été approché en ce qui concerne un éventuel rôle chez Hockey Canada, qui doit remplacer son conseil d’administration et trouver un nouveau président-directeur général le 17 décembre prochain.

«Je n’ai pas d’intérêt à court moyen terme pour un tel poste. Je suis très bien dans le défi que j’ai ici à Hockey Québec. Je suis engagé dans un processus avec la fédération et en toute transparence je n’ai pas vraiment d’intérêt pour ce poste-là à court moyen terme» a précisé M. Thibault, qui avoue que toute cette affaire a été «extrêmement lourde» pour Hockey Québec.

«Ça a été un dossier qui a été très exigeant et qui vient me chercher depuis plusieurs mois. On a hâte d’avancer», conclut le DG.

Avec des informations de Louis-Philippe Bourdeau pour Noovo Info