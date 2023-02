La pandémie a aggravé la pénurie de vétérinaires, qui est déjà présente depuis des années au Canada, alors que bien des personnes ont adopté un animal de compagnie afin d’ajouter de la vie et de la joie dans leur maison pendant le confinement.

Aujourd’hui, les inquiétudes concernant l’accès aux soins pour les animaux sont plus urgentes que jamais, a affirmé un vétérinaire.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Le problème existait bien avant la pandémie, nous voyions le tout arriver en 2020. La population d’animaux de compagnie a grimpé d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant», a expliqué le Dr Trevor Lawson, président de l’Association canadienne des médecins vétérinaires.

Nous vivons une situation où les personnes à la recherche de soins pour animaux ont de plus en plus de difficultés à en obtenir. Et il s’agit d’un problème stressant pour les équipes vétérinaires et les propriétaires d’animaux», a ajouté le vétérinaire établi en Nouvelle-Écosse en entrevue sur les ondes de CTV News, mardi.

Selon une étude publiée par l’Association canadienne des médecins vétérinaires en mai 2020, le Canada observait déjà une importante augmentation d’animaux de compagnie, notamment chez les chiens.

En effet, en 2018, environ 7 millions de chiens canadiens ont visité un vétérinaire comparé à 5 millions en 2007, indique le rapport.

Le rapport mentionne également que les vétérinaires canadiens obtiennent leur diplôme au même rythme que ceux prenant leur retraite. Une enquête révèle d’ailleurs qu’une clinique vétérinaire sur cinq a réduit ses heures de services en raison d’une pénurie de vétérinaires. Ce phénomène serait davantage présent au Québec.

«Ça a été un énorme défi pour nous», raconte Dr Lawson. Plusieurs initiatives ont été lancées pour diplômer davantage de vétérinaires au Canada. Des provinces comme le Manitoba et la Saskatchewan ont annoncé un financement supplémentaire en 2022 pour le Western College of Veterinary Medicine, à Saskatoon, ce qui signifie que plus de places pour les étudiants seront ouvertes au Collège pour 2023-2024. Mais cela ne règlera pas le problème dans l’immédiat, déplore Dr Lawson.

Le vétérinaire avance que les propriétaires d’animaux à la recherche de rendez-vous devront continuer de prendre leur mal en patience.

L’Association canadienne des médecins vétérinaires a demandé au ministère de l’Immigration d’alléger les exigences à l’endroit des vétérinaires internationaux afin que ces derniers puissent venir travailler au Canada.

De plus, des vétérinaires ont confié à CTV News que plusieurs d’entre eux souffraient de stress en raison de la surcharge de travail.

Dr Lawson ajoute qu'il s'inquiète également de l'épuisement professionnel des médecins.

«Je m'inquiète pour les personnes de notre profession qui sont épuisées et qui quittent le métier», a-t-il conclu.