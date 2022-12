«C’est avec un sentiment d’urgence qu’on se retrouve», a lancé la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau. Dans ce contexte, Québec accorde une aide de 6 millions de dollars aux Banques alimentaires du Québec.

La ministre en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse à Sherbrooke, dimanche.

«Avec cette aide d’urgence, notre gouvernement répond aux besoins pressants et croissants des banques alimentaires qui sont confrontées à l’inflation et à la hausse du coût de la vie, a soutenu Mme Rouleau. Nous avons entendu les demandes de soutien déposées par les Banques alimentaires du Québec et cette solution leur permettra de continuer à appuyer les personnes et familles québécoises qui sollicitent de l’aide alimentaire.»

Cette somme s’ajoute à l’aide de 5 millions de dollars qui avaient été accordée en juin dernier. De plus, 3 millions de dollars ont également été octroyés à d’autres organismes d’aide alimentaire, ce qui amène le montant total à 14 millions de dollars en aide financière pour les banques alimentaires dans la province en 2022.

«La situation s’est vraiment détériorée»

Le réseau de Banques alimentaires du Québec compte 32 membres, notamment 19 membres Moisson, ainsi que 1200 organismes de terrain qui ont pour mission de venir en aide aux familles québécoises qui sollicitent l’aide alimentaire.

«Les organismes d’aide alimentaire de notre réseau font face à un niveau de demandes jamais vu dans l’histoire de notre organisation, a rapporté le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger. À travers la province, la pression sur nos membres est immense à l’heure actuelle, c’est pourquoi le soutien annoncé par les ministères aujourd’hui, que ce soit pour l’achat à court terme de denrées ou pour la mise en place d’infrastructures plus adaptées, est un réel soulagement pour nous.»

À VOIR | «Ça n’arrête plus»: situation critique pour les banques alimentaires de Québec:

 

Les banques alimentaires sonnent l’alarme depuis déjà quelques mois. Aujourd’hui, le réseau reçoit plus de 2,2 millions demandes pour de l’aide alimentaire par mois, a ajouté M. Munger.

«C’est trop. C’est phénoménal […] La situation s’est vraiment détériorée», a-t-il exprimé.

Ces demandes se traduisent par 670 000 personnes ayant recours aux banques alimentaires chaque mois, soit une augmentation de 70 000 en comparaison avec l’année 2021, et une augmentation de 170 000 en comparaison à 2019, soit avant la pandémie.