La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonçait mardi une hausse du financement octroyé aux centres de jour offrant des services aux personnes aînées et du répit pour les personnes proches aidantes.

«La bonification de 12 millions de dollars permettra notamment d'augmenter l'offre de service dans toutes les régions du Québec et de permettre à plus de proches aidants d'avoir du répit», précise-t-on dans un communiqué.

La ministre responsable des Aînés a souligné toute l'importance des personnes proches aidantes «qui font une différence importante dans la vie de milliers de personnes aînées au Québec».

«Comme gouvernement et comme société, on se doit de reconnaître cet apport important et s'assurer qu'elles aient tout le soutien nécessaire. Avec les sommes annoncées aujourd'hui, plus d'aînés et plus de personnes proches aidantes pourront avoir accès à des services et à du répit», a affirmé Mme Bélanger.



Les sommes octroyées aux centres de jour pourront donc servir, entre autres, à augmenter le personnel pour l'organisation et l'animation des centres de jour, à offrir des services de centre jour à plus de personnes aînées, à acheter des technologies innovantes ou de l'équipement pour offrir des activités adaptées et à offrir du transport pour les usagers et les usagères des centres de jour.

Québec avait annoncé au début du mois de juin une somme supplémentaire de 6 millions de dollars par an pour soutenir les proches aidants. Ce financement récurrent sera versé dans toutes les régions du Québec à des organismes communautaires qui reçoivent déjà des enveloppes du ministère de la Santé et des Services sociaux.

«Cela peut être autant un aidant qui soutient une personne qui souffre de problèmes de santé mentale qu'un parent qui aide son enfant en situation de handicap, ou encore, un parent qui s'occupe de son jeune qui souffre d'une déficience intellectuelle», avait alors souligné la ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.

Prévenir l'épuisement et briser l'isolement

Sonia Bélanger précise que l'ajout de sommes supplémentaires pour les centres de jour pour les personnes aînées en perte d'autonomie «contribuera directement à prévenir l'épuisement des personnes proches aidantes».

Une réalité que connaît Marie Gagnon, une personne proche aidante qui a livré un témoignage en lien avec l'annonce du gouvernement du Québec.

«Bénéficier des services spécialisés d'un centre de jour permet du répit grâce à des intervenants et intervenantes compétents qui prennent soin de nos êtres chers. Ils nous aident à briser l'isolement, ils nous accompagnent, nous soutiennent et nous écoutent. En somme, c'est un grand réconfort pour les proches aidants et un baume sur notre sentiment d'impuissance», a-t-elle souligné.