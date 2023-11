Le gouvernement du Québec subventionnera de 5 à 7 millions de dollars la venue des Kings de Los Angeles, qui disputeront deux matchs préparatoires à Québec en octobre 2024.

Le ministre des Finances, Eric Girard, en a fait l'annonce mardi matin. Il a d'ailleurs été questionné à plusieurs reprises sur le montant de l'aide gouvernementale.

«J'ai le bénéfice de voir l'ensemble des subventions que le gouvernement accorde à des événements sportifs et culturels et je vous confirme qu'on est dans le bon ordre de grandeur», a-t-il indiqué pour justifier la décision.

«Il y aura une célébration du hockey. Pour tenir cet événement, il y aura une subvention et c'est la même chose pour la Coupe des Présidents au golf, la Formule 1 et les Mosaïcultures. Le gouvernement est souvent impliqué dans les événements culturels et sportifs», a ajouté le ministre.

Le gouvernement Legault assumera donc «la responsabilité des dépenses excédentaires sur les revenus générés par celui-ci», précise un communiqué.

Les prix des billets oscilleront entre 55 $ et 170 $. La formation californienne sera de passage au Centre Vidéotron du 2 au 6 octobre prochain afin d’y affronter les Bruins de Boston ainsi que les Panthers de la Floride.

Une décision de Québec critiquée

L’annonce du gouvernement Legault a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Le député péquiste Joël Arseneau se dit «sans mots» quant à la décision de Québec. «Pendant ce temps, la CAQ abolit le Programme d’aide au maintien des services aériens régionaux essentiels. On parle de sommes très similaires. Le gouvernement paie le voyage des Kings à Québec, mais coupe les ailes du transport aérien régional», a-t-il écrit.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, n'a pas tardé de réagir à cette annonce. «La CAQ dit qu'elle manque d'argent pour les travailleuses des services publics. Mais elle donne jusqu'à 7 millions de dollars aux millionnaires de la Ligue nationale. Les Québécois aiment beaucoup le hockey, mais ils aimeraient aussi avoir un gouvernement avec le sens des priorités. La CAQ fait une passe sur la palette à la LNH plutôt qu'aux gens qui en arrachent», a-t-il indiqué par écrit.

«Des amateurs de hockey passionnés»

«Les amateurs de hockey de Québec pourront de nouveau encourager des équipes de la LNH, au Centre Vidéotron», a déclaré Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor et président de Gestev. «C'est un privilège de pouvoir accueillir une organisation prestigieuse comme celle des Kings de Los Angeles pour la dernière semaine de leur camp d'entraînement.»



«Je sais à quel point les amateurs de hockey de Québec sont passionnés», a évoqué pour sa part le président des Kings, Luc Robitaille. «Nous serons très fiers de jouer ici l'automne prochain. Les amateurs seront en mesure de voir nos joueurs étoiles de près et de voir nos jeunes espoirs lutter pour une place au sein de notre équipe en 2024-2025.»

Le Journal de Québec a rapporté que des entraînements publics «viendront également compléter le calendrier ce qui permettra aux fans d’avoir une plus grande proximité avec l’équipe et ses joueurs, dont les Québécois Pierre-Luc Dubois, natif de Sainte-Agathe-des-Monts, et Phillip Danault, natif de Victoriaville».

Le dernier passage de la LNH à Québec remonte à plus de cinq ans. En effet, la LNH n’a pas présenté de match préparatoire au Centre Vidéotron depuis le 20 septembre 2018, lorsque le Canadien de Montréal a croisé le fer avec les Capitals de Washington.

Le Centre Vidéotron a ouvert ses portes le 12 septembre 2015, dans l'espoir d'attirer une éventuelle concession de la LNH. Pour l'instant, ce bâtiment est le domicile des Remparts de Québec dans la LHJMQ.

Avec des informations de La Presse canadienne