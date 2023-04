Le gouvernement du Québec annonce vendredi qu’il autorise la construction dès cet été de 150 logements pour le personnel qui œuvre dans deux centres de santé et dans une régie régionale de la région du Nunavik, dans le grand nord québécois.

L’investissement requis par ce projet s’élève à 176,5 millions $, selon le gouvernement.

Les logements actuellement disponibles pour le personnel des centres de santé de Tulattavik et d'Inuulitsivik et pour celui de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) sont déjà pleinement exploités. Le gouvernement rappelle que le marché immobilier au Nunavik peine à couvrir les besoins en hébergement pour la région.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, dit avoir observé que l’un des freins majeurs à l'attraction du personnel de la santé au Nunavik est le manque de logements. La construction de logements cherchera à contribuer à un environnement de travail attractif et de qualité pour le personnel.

Pour sa part, la directrice générale de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, Jennifer Munick-Watkins, ajoute que la disponibilité d'un logement de qualité est un élément essentiel pour attirer et retenir les professionnels de la santé au Nunavik. À son avis, le renforcement des équipes et l’arrivée de nouveaux employés auront un fort impact sur les services à proposer à la population.

Les centres de santé de Tulattavik et d'Inuulitsivik desservent présentement les 14 communautés inuites.

Le projet de 150 logements prévoit que chacun d’entre eux disposera d'une ou deux chambres et d'un espace de vie comme le salon, la salle de bain, la cuisine et une salle à manger, avec des espaces communs.

Selon l'échéancier prévu, la réception avec réserve des logements se fera progressivement à partir du printemps 2024.