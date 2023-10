Le ministre de la Sécurité publique annonçait mardi un investissement «sans précédent» de 35,8 millions de dollars sur 5 ans «pour renforcer la sécurité dans les établissements de détention du Québec».



Cette somme s'ajoute au 9,2 M$ prévu au Plan quinquennal des infrastructures (PQI) de 2019-2029 pour sécuriser quatre cours extérieures et amorcer l’acquisition d’appareils de sécurité.

Le nouvel investissement de Québec permettra notamment l'achat d'équipement de sécurité spécialisé pour lutter contre la contrebande en milieu carcéral, pour contrer les tentatives d'évasion - en sécurisant notamment les cours extérieures - pour réduire les actes violents entre détenus et pour améliorer la sécurité du personnel des services correctionnels.

«Avec l’évolution des technologies et les stratagèmes élaborés par les organisations criminelles pour continuer leurs activités à l’intérieur des murs de nos prisons, il était impératif d’investir pour renforcer les mesures de sécurité dans le réseau. Les sommes annoncées aujourd’hui sont nécessaires pour assurer la sécurité et la paix d’esprit de tous les Québécois et Québécoises ainsi que pour soutenir le travail essentiel et exigeant du personnel des services correctionnels», a affirmé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, dans un communiqué acheminé aux médias.

Parmi les appareils de sécurité spécialisés disponibles pour renforcer la sécurité dans les centres de détention, on retrouve, entre autres, des systèmes radars de détection de drones, des détecteurs à balayage corporel - pour la fouille des personnes incarcérées - et des dispositifs pour la fouille des visiteurs et du personnel des établissements de détention.

Québec compte d'ici cinq ans augmenter de 15 le nombre de cours sécurisées au sein du réseau correctionnel québécois, pour un total de 39.

Le gouvernement injectera ainsi 6,2 M$ dès 2023-2024, puis 11 M$ en 2024-2025, 6,6 M$ en 2025-2026, 5,8 M$ en 2026-2027 et finalement 6,2 M$ en 2027-2028.

Au Québec, le milieu carcéral compte 18 établissements de détention, aussi appelés prisons provinciales. Sous la responsabilité des Services correctionnels du Ministère de la Sécurité publique, ces établissements assurent la garde des personnes contrevenantes condamnées à une peine d’emprisonnement d'une durée inférieure à 2 ans (2 ans moins 1 jour).

Selon des données disponibles sur le site Internet du MSP, en 2021-2022,19 976 personnes accusées ou condamnées ont été prises en charge par le sous-ministériat des services correctionnels.

Toujours sur le site, le ministère de la Sécurité publique indique qu'entre avril 2023 et juin 2023, il y a eu 513 saisies de cellulaires dans les établissements de détention du Québec et qu'entre avril 2023 et juin 2023, il y a eu 461 événements impliquant un drone en établissement de détention soit 213 liés à l’observation d’un drone, 140 événements liés à la livraison d’un colis et 108 événements concernant la saisie du colis.

Liste des établissements de détention du Québec