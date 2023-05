Le gouvernement du Québec va de l'avant avec son engagement sur l'hospitalisation à domicile et lance lundi la première phase de ce vaste projet.

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a présenté les huit premiers projets qui seront déployés d'ici 2024 dans la région de Montréal ainsi que celle de la Capitale-Nationale. Les autres projets seront déployés d'ici 2026 dans toutes les régions, portant le total à 34, soit un dans chaque établissement.

En 2022, le coût de la mesure était évalué à 235 millions de dollars.

Les huit premiers projets d'hospitalisation à domicile seront déployés dans les établissements suivants :

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal ;

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides ;

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ;

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière ;

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre ;

CHU de Québec-Université Laval.

«Je suis fière d'annoncer cette première phase de déploiement de l'hospitalisation à domicile, un engagement que nous avons pris lors de la dernière campagne. Cette approche contribuera à améliorer l'expérience-patient, à désengorger les urgences et à améliorer la qualité et la performance de notre réseau», a affirmé par communiqué Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.

Voyez le compte-rendu de Lili Mercure dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Un «oui» des médecins spécialistes

Le gouvernement du Québec a tenu à souligner que l'apport des médecins spécialistes dans la réussite de ces projets «est important». D'ici 2026, l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM) investira plus de 40 M$ pour le déploiement de l'hospitalisation à domicile, provenant de l'enveloppe de rémunération des médecins spécialistes.

Le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), affirme d'ailleurs que ses membres croient «fortement» à l'hospitalisation à domicile.

«Ils ont engagé des efforts et des investissements importants pour la mise en œuvre de ces projets sur le terrain. Leur participation sera essentielle au déploiement réussi de l'hospitalisation à domicile au Québec. La FMSQ poursuivra le travail, en collaboration avec ses partenaires, pour le développement de l'innovation en santé au bénéfice des patients.»

Des bienfaits pour les patients

«L'hospitalisation à domicile permettra aux patients de poursuivre leur hospitalisation à la maison, dans le confort de leur foyer. Cela s'inscrit dans la vision d'un réseau de la santé et des services sociaux plus humain et plus performant», peut-on lire dans un communiqué acheminé aux médias.

Il est important de souligner que la participation au programme d'hospitalisation à domicile se fera de façon volontaire. Québec prévoit d'autres critères d'admissibilité, notamment le fait que la condition clinique du patient doit permettre les soins à domicile, que le patient ait un proche aidant disponible et qu'il réside dans un périmètre prédéterminé de l'hôpital.

«Le patient doit être médicalement admissible ensuite il doit être volontaire. S'il doit être hospitalisé de façon traditionnelle, il sera hospitalisé de façon traditionnelle», a précisé le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec en entrevue.

Le plan d'action de Québec prévoit que le patient recevant des soins à la maison puisse rencontrer régulièrement son équipe de soins de manière virtuelle. Le suivi en continu offrira également la possibilité de téléphoner à une infirmière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le patient aura le même accès qu'à l'hôpital, notamment pour les examens et les consultations.

Un accueil favorable de l'AQDR

Le président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, Pierre Lynch, accueille favorablement l'initiative du gouvernement du Québec pour les soins à domicile.

«Le soutien des soins et services à domicile est une priorité pour les membres de l’AQDR, comme c’est le cas de toutes les personnes aînées du Québec. C’est un premier pas concret pour l’implantation d’un soutien à domicile répondant aux attentes et besoins des aînés. L’AQDR encourage le gouvernement à poursuivre la mise en place de telles initiatives», a affirmé M. Lynch dans un courriel acheminé à Noovo Info.