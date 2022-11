Les autorités sanitaires ont fait état vendredi d'une diminution importante des hospitalisations liées à la COVID-19.

Selon le dernier bilan, 68 personnes de moins étaient soignées à l'hôpital relativement à la maladie, ce qui fait passer les hospitalisations sous la barre des 1800 pour la première fois depuis plusieurs semaines.

On compte en tout 1762 hospitalisations, dont 613 patients traités spécifiquement pour la maladie.

Il y avait 40 personnes aux soins intensifs, incluant 25 en raison de la COVID-19, ce qui représente une diminution d'un.

Le bilan des décès a toutefois continué de s'alourdir, avec 14 nouvelles victimes recensées vendredi. Parmi ces décès, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, six il y a deux à sept jours et six il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 17 166 personnes ont péri des suites de la COVID-19.

Les autorités ont par ailleurs signalé 739 nouveaux cas, auxquels il faut ajouter au moins 133 infections détectées par des tests rapides.

Selon le tableau de bord du ministère de la Santé, le taux de positivité est de 8,3 %.

Du côté de la vaccination, 20 304 doses ont été administrées jeudi, pour un total de 22 061 804 vaccins donnés depuis le début de la pandémie.

