La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, et la Fédération autonome du Québec (FAE) disent avoir réalisé d’importantes discussions lundi. Malgré «certains écarts», ces discussions laissent présager que nous entrons «dans une phase cruciale qui nous permettra d’entrevoir une entente au bénéfice des élèves et des enseignants», a affirmé Mme LeBel sur les réseaux sociaux.

Négos/FAE: D’importantes discussions ont eu lieu et nous avons maintenant sur la table les éléments essentiels pour nous entendre. Malgré certains écarts, ns entrons dans une phase cruciale qui ns permettra d’entrevoir une entente au bénéfice des élèves et des enseignants. #polqc — Sonia LeBel (@slebel19) December 11, 2023

Revenant sur la déclaration de Mme LeBel, la FAE a affirmé que les discussions ont bel et bien été productives, mais n’a pas confirmé qu’une entente était à l’horizon.

«Nous demeurons cependant prudents: nous jugerons l’arbre à ses fruits», a écrit le syndicat.

Mise à jour sur l'état des négociations. pic.twitter.com/HrUYfVIY3F — FAE (@la_FAE) December 11, 2023

La FAE salue toutefois les avancées réalisées au cours des dernières heures, alors que les discussions se poursuivent.

«Nous vous tiendront au courant des développements le plus rapidement possible.»

Plus tôt dans la journée, la FAE montrait du doigt les négociations «difficiles» et «décevantes» du dernier week-end et exigeait du gouvernement Legault de prendre «la situation au sérieux» tout en clarifiant «les mandats aux tables de négociation».

«À notre grande consternation, la partie patronale nous a demandé de faire d’autres avancées, d’aller chercher d’autres mandats à notre conseil fédératif de négociation. Ce n’est pourtant pas ça que le gouvernement avait dit le 23 novembre dernier», a lancé la présidente de la FAE, Mélanie Hubert.

«Ce n’est certainement pas ce que le gouvernement avait dit, et ce qu’on avait compris. On a fait une très grande concession en envisageant d’ouvrir les ententes locales. Les membres de la FAE ont été floués. On a perdu un temps précieux.» -Mélanie Hubert, présidente de la FAE

On espère toujours en arriver à une entente avant la période des Fêtes. «On ne veut pas se poser la question à savoir ce qu’on fera au retour de Noël», a lancé Mme Hubert, ajoutant que certains membres de la FAE commencent «à ressentir une certaine pression».

Des membres de la FAE descendront d'ailleurs marcher dans les rues du centre-ville de Montréal mardi pour leur 14e journée de grève générale illimitée. «Les enseignantes et les enseignants iront visiter à nouveau le bureau du premier ministre, François Legault», précise-t-on dans un courriel acheminé aux médias.

FIQ et Front commun

Pour sa part, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui est de nouveau en grève depuis lundi, a révélé avoir fait une contre-proposition salariale au gouvernement. Elle attendait toujours la réponse lundi et se disait prête à négocier durant les Fêtes s'il le fallait.

La FIQ, qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, tient quatre jours de grève jusqu'à jeudi.

Quant au Front commun intersyndical, qui représente 420 000 travailleurs, il est en grève depuis le 8 décembre, jusqu'au 14 décembre.

-Avec les informations de Julien Denis pour Noovo Info et La Presse canadienne