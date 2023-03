Le gouvernement du Québec investit près de 60 millions $ afin d'accroître de 30 % son réseau actuel de bornes de recharge à courant continu (BRCC), qui en comprend plus de 1200, et il accorde également une aide financière au fabricant de bornes FLO.



Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, a précisé lundi que 367 bornes de 100 kilowatts et plus seront réparties à travers 131 sites sur le territoire et s'ajouteront au réseau du Circuit électrique d'Hydro-Québec.

Il en a fait l'annonce lors de l'événement IMPULSION, le Sommet international des transports électriques et intelligents (TEI) qui se tient jusqu'à mercredi au Palais des congrès de Montréal.

Le ministre Charette a précisé que l'ajout de 367 bornes publiques est une étape de plus vers la présentation de la prochaine stratégie gouvernementale sur la recharge de véhicules électriques, qui sera bientôt lancée.

Le gouvernement estime qu'avec l'addition de ces nouvelles bornes, l'équivalent de 40 % de toutes les BRCC publiques actuellement disponibles au Canada seront situées au Québec.

6 millions $ à FLO

Le gouvernement du Québec a également attribué une subvention de 6 millions $ à FLO, précédemment connue sous le nom d'AddÉnergie.

Cette aide financière «appuiera le développement, au coût de 23,8 millions de dollars, d'une nouvelle génération de bornes de recharge rapide de grande puissance et d'une nouvelle plateforme de bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques».

Recharger un véhicule en 15 minutes

En conférence de presse, le président et chef de la direction de FLO, Louis Tremblay, a expliqué que ces nouvelles bornes de la génération «FLO ultra offrent une puissance de 320 kilowatts-heures», ce qui permettra de recharger un véhicule électrique à «80 % en 15 minutes».

L'entreprise a déployé depuis 2014 plus de 80 000 bornes de recharge en Amérique du Nord.

Le ministre Charette a indiqué que cet investissement «est une belle illustration» de «l'appui à l'innovation» prévu dans le Plan pour une économie verte (PEV) du Québec.

Le PEV prévoit 1,6 million de véhicules électriques (VE) immatriculés en 2030.

La subvention de 6 millions $ «va permettre à l'entreprise de développer sa capacité de production», mais «également au Québec d'atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre», a mentionné le ministre de l'Environnement.

«Notre gouvernement s'est engagé à mener la transition énergétique et à développer les secteurs stratégiques du Québec. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vient faire en soutenant une entreprise québécoise en pleine croissance qui produit des bornes de recharge électrique performantes, fiables et appréciées», a indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.